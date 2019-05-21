2019-05-21T19:39:12+03:00
Общество

В Севастополе пустили катера по маршруту «Город-Инкерман» с заходом в Голландию

Возобновленные рейсы работают в тестовом режиме
Галина КОВАЛЕНКО
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Морской маршрут начал свою работу. Фото: пресс-служба правительства города СевастополяМорской маршрут начал свою работу. Фото: пресс-служба правительства города Севастополя
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Севастополь – особый город и здесь к разряду общественного транспорта отнесены не только автобусы и маршрутки, но и катера и паромы.

Морской маршрут «Город - Инкерман» с заходом в поселок Голландию появился в 2015 году, но на время ремонта пирса №29 его пришлось отменить.

- Морское сообщение с «Голландией» восстановлено, - сообщил начальник отдела развития транспортной инфраструктуры Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя Анатолий Терещенко и тут же отметил, - первый месяц перевозка пассажиров будет идти в тестовом режиме. Нам необходимо собрать информацию, провести анализ пассажиропотока и востребованности данного маршрута.

Пока нет и постоянного расписание, оно появится после тщательного анализа наиболее востребованного времени отправления пассажирских судов.

Пока катера стояли на приколе, жители Севастополя могли пользоваться наземным транспортом. Причем автобусное сообщение с Северной стороны было переформатировано также с учетом потребностей жителей.

В Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подчеркнули, что если автобусные рейсы будут по-прежнему востребованы, то они продолжат свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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