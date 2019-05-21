В Севастополе пройдет фестиваль «ВелоПобеда»

В Севастополе пройдет V фестиваль и велопробег «ВелоПобеда». Праздничные мероприятия стали возможны благодаря поддержке Правительства Севастополя.

26 мая, в полдень колонна начнет движение с площади Нахимова.

- Участники массового заезда проедут 10 километров по центральной автодороге « площадь Нахимова – улица Большая Морская – улица Гоголя – проспект Генерала Острякова – ТЦ «Океан» – улица Н. Музыки – улица Ленина – площадь. Нахимова», - сообщает пресс-служба правительства города Севастополя.

Для детей на площади Нахимова пройдет первый в Севастополе заезд на беговелах. Свою лепту внесет в праздник Севастопольский академический русский драматический театр им. А.В. Луначарского. Готовится и спецпроект: выставка художников-велосипедистов.

Как будет проходить фестиваль «ВелоПобеда»:

26 мая

10.00 - регистрация, экстремальная программа, конкурсы

12.00 - старт велопробега по маршруту, детская программа на площади

13.00 - окончание велопробега и детской программы, музыкальная программа и розыгрыш подарков от партнеров

14.00 - окончание велофестиваля, старт велосипедного квеста.

КСТАТИ

Все желающие стать участниками велопробеге необходимо зарегистрироваться и получить порядковый номер, пройти инструктаж по технике безопасности.

Провозить детей до 7 лет можно только в специальных велокреслах. Согласно ПДД выезжать на дороги общего пользования можно только с 14 лет. Нужно также уделить внимание личной защите: вело-шлем, светоотражающие элементы и яркая одежда. За безопасностью во время прохождения велопробега будут следить сотрудники ГИБДД на машинах.

ВАЖНО

Пробег – это не соревнование, поэтому всем нужно ехать с общей скоростью колонны, не обгоняя друг друга.