2019-05-21T20:50:25+03:00
Общество

В Севастополе 30-ю бронебашенную батарею возможно превратят в музей

Ее расчет в годы Великой Отечественной войны 7 месяцев держал оборону от врага
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе побывала делегация Совета безопасности РФ. Фото: архив "КП"В Севастополе побывала делегация Совета безопасности РФ. Фото: архив "КП"
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Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев побывал на легендарной 30-ю бронебашенной батарее, защитники которой семь месяцев оказывали сопротивление немцам при атаке на Севастополь в годы Великой Отечественной войны.

В ходе осмотра батареи Патрушев, как сообщает ТАСС, задал вопрос командующему ЧФ о дальнейшей судьбе объекта.

- Сейчас решается, или это будет действующий музей, как крейсер «Аврора», или модернизация, - приводит информационное агентство слова командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

Так же он подчеркнул, что Черноморский флот занимается охраной и поддержанием порядка на батареи.

Проводя экскурсию по объекту, его командир рассказал делегации Совета безопасности РФ об участии батареи в обороне Севастополя. Гостям наглядно показали исправность орудий главного калибра.

Секретарь Совбеза в свою очередь поздравил командующего ЧФ и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с 75-й годовщиной освобождения Севастополя от немецких захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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