В Севастополе 30-ю бронебашенную батарею возможно превратят в музей

Во вторник секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев побывал на легендарной 30-ю бронебашенной батарее, защитники которой семь месяцев оказывали сопротивление немцам при атаке на Севастополь в годы Великой Отечественной войны.

В ходе осмотра батареи Патрушев, как сообщает ТАСС, задал вопрос командующему ЧФ о дальнейшей судьбе объекта.

- Сейчас решается, или это будет действующий музей, как крейсер «Аврора», или модернизация, - приводит информационное агентство слова командующего Черноморским флотом Игоря Осипова.

Так же он подчеркнул, что Черноморский флот занимается охраной и поддержанием порядка на батареи.

Проводя экскурсию по объекту, его командир рассказал делегации Совета безопасности РФ об участии батареи в обороне Севастополя. Гостям наглядно показали исправность орудий главного калибра.

Секретарь Совбеза в свою очередь поздравил командующего ЧФ и губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова с 75-й годовщиной освобождения Севастополя от немецких захватчиков.