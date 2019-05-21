В Севастополе на мысе Фиолент поставят 8-метровый мраморный крест

В Севастополе начали работать над металлоконструкцией для установки мраморного креста. Символ христианства появится на Георгиевской скале, что на мысе Фиолент.

Новое распятье заменит семиметровое металлическое, которое в ноябре 2018 года во время шторма упало и было сильно повреждено.

На месте работ побывал директор Департамента капитального строительства Сергей Смирнов, который сообщил: - Поскольку предыдущий металлический крест был поврежден, принято решение создать новый из чистого мрамора и гранита, весом в полторы тонны и высотой порядка восьми метров. Правительство Севастополя совместно с подрядными и общественными организациями, Ассоциацией каменной отрасли Российской Федерации, духовенством незамедлительно приступили к созданию нового креста. Такой мощной конструкции не будут страшны погодные условия. Надеемся, что данный крест устанавливается на века.

Надо отметить, что самый первый крест, который был установлен в 1891 году скале Явления святого Георгия, тоже был сделан из белого мрамора. Новый крест состоит из восьми 200-килограммовых секций. Его заглубят и забетонируют вглубь на два с половиной метра, а сверху покроют для защиты инновационным раствором.

- Мы использовали только качественные материалы. Работы по изготовлению металлоконструкций шли две недели, на монтаж понадобится порядка пяти дней, – сказал начальник производственного отдела строительной компании Евгений Черняков.