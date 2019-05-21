2019-05-21T21:51:29+03:00
Общество

Дмитрий Овсянников:«Безопасность, при подготовке к курортному сезону – у нас на первом месте»

Губернатор Севастополя стал участником совещания по безопасности Крыма и Севастополя
Галина КОВАЛЕНКО
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Дмитрий Овсянников принял участие в совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. Фото: пресс-служба правительства города СевастополяДмитрий Овсянников принял участие в совещании по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя. Фото: пресс-служба правительства города Севастополя
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Перед началом совещания, которое прошло в Ливадийском дворце, Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел встречу с Губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым, главой Крыма Сергеем Аксеновым и полномочным представителем Президента РФ в Южном Федеральном округе Владимиром Устиновым.

В рамках мероприятия присутствующие обсудили дополнительные меры для обеспечения безопасности на полуострове во время курортного сезона. Были затронуты вопросы социальной защищенности военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членов их семей.

- В июле 2018 года на аналогичном совещании мы выработали меры по обеспечению законности и правопорядка в Республике Крым и Севастополе. В рамках их реализации правоохранительными органами активизирована работа по недопущению на полуострове преступлений террористической и экстремистской направленности, – сообщил Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Представитель Президента РФ в Южном Федеральном округе Владимир Устинов подчеркнул: - Повысилась транспортная доступность в регионе. Полностью снята его энергозависимость, развивается курортная инфраструктура, обеспечивается приемлемая стоимость туристических услуг. В преддверии нового курортного сезона необходимо принять дополнительные меры по обеспечению безопасности его прохождения.

Также он отметил, что популярность отдыха в Крыму растет год от года. Только в 2018 году на полуострове отдохнули более 7 миллионов человек.

- Безопасность, при подготовке к курортному сезону – у нас на первом месте, - сообщил Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, - что же касается вопроса социальной защищенности семей военнослужащих, то мы в соответствии с поручением Президента России Владимира Владимировича Путина в 2018-2019 годах делаем существенные шаги. Это и передача квартир, единовременные денежные выплаты для решения вопросов приобретения жилья, предоставление путевок в детские оздоровительные лагеря, предоставление земельных участков.

Губернатор подчеркнул, что важно обеспечить всем необходимым сотрудников Минобороны и правоохранительных органов.

По итогам совещания главе государства будет представлен доклад о проблемах обеспечения безопасности в Крыму и Севастополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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