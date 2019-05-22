2019-05-22T16:13:12+03:00
Общество

Жители Севастополя выберут лучшее медучреждение города

Горожане могут оценить качество медуслуг на сайте правительства
Степан ОСТИНОВ
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Цель кампании – повышение качества медицинских услуг жителям Севастополя.Цель кампании – повышение качества медицинских услуг жителям Севастополя.Фото: "КП" Архив
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В Севастополе горожане определят лучшее медицинское учреждение путем онлайн-анкетирования.

Кампанию по независимой оценке качества услуг в поликлиниках, больницах и медцентрах города проводит местный Департамент здравоохранения.

Участником может стать любой желающий. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету https://nok.rosminzdrav.ru/staticogvjustank/68 на сайте Департамента здравоохранения и на порталах медучреждений города.

В анкете респондентам предлагают оценить открытость информации об организации, комфорт, время ожидания, доступность для маломобильных групп, доброжелательность персонала, удовлетворенность услугами в целом.

- Анкетирование является одной из форм общественного контроля. Цель кампании – повышение качества и комфорта предоставления условий оказания медицинских услуг жителям Севастополя. Голосование анонимно: пользователю не нужно оставлять никаких данных о себе, чтобы оставить отзывы о работе медучреждения, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

По результатам анкетирования составят рейтинг медицинских организаций горола, а Общественный совет при Департаменте здравоохранения даст рекомендации по улучшению качества работы учреждений.

В 2018 году в независимой оценке качества приняли участие кожно-венерологический диспансер, детская стоматологическая поликлиника, горбольницы №№ 1 и 3, диализный центр, медицинский центр «Оптика-хирургия» и «Клиника Медекс Севастополь». Лидером народного голосования стал кожвендиспансер: горожане оценили доброжелательность докторов в 100 баллов из 100, а удовлетворенность условиями оказания услуг – в 98 баллов.

В 2019-м в кампании участвуют городские больницы № 4, 5, 9, стоматологическая поликлиника № 1, онкологический и противотуберкулезный диспансеры, а также частные учреждения, работающие в системе ОМС: «Клиника Бонус», «Магнитно-резонансная томография Севастополь», «Данвит Плюс» и «Аванта Клиник».

ИСТОЧНИК KP.RU

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