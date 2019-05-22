2019-05-22T17:18:46+03:00
Общество

Севастопольский асфальтобетонный завод производит более 600 тонн смеси в день

Производимых материалов завода хватает для ремонта всех дорог города
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства Севастополя.Фото: пресс-служба правительства Севастополя.
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Асфальтобетонный завод ГБУ «Севастопольский Автодор» производит более 600 тонн асфальтобетонной смеси в день.

Завод оснащен бункером-накопителем на 100 тонн готовой продукции и битумным хранилищем на 150 тонн. Это позволит заранее готовить асфальтовую смесь и избегать простоя грузовиков в ожидании погрузки.

- Таким образом, завод полностью обеспечивает ГБУ «Севастопольский Автодор» необходимым количеством материала для ремонта и содержания городской дорожной сети, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Завод уже подключен к электроснабжению от городской сети, в планах – подключиться к постоянному газоснабжению и закупить новое оборудование.

Директор ГБУ «Севастопольский Автодор» Валерий Васякин рассказал, что на балансе учреждения состоит испытательная лаборатория, которая осуществляет не только контроль качества в строительстве и содержании автомобильных дорог, но и производит лабораторные испытания по определению физико-механических показателей дорожно-строительных материалов.

В текущем году в Севастополе предусмотрен капитальный ремонт 17 и ремонт 80 объектов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», финансирование которого превысит 1,5 млрд рублей.

До конца года планируется привести в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние около 77 км автомобильных дорог Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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