2019-05-22T17:31:17+03:00
Общество

Во взрослой поликлинике Инкермана начался капитальный ремонт

На время работ медучреждение будет по-прежнему принимать пациентов
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В инкерманской поликлинике для взрослых при горбольнице №6 начался капитальный ремонт.

В ходе ремонта будут обновлены кабинеты докторов, организована «доступная среда», заменены полы. Рабочие оборудуют системы вентиляции и освещения, утеплят фасад здания. Кроме того, после ремонта здесь появятся новый ФЛЮ-аппарат и маммограф.

- Ремонт будет проведен в два этапа – это позволит не останавливать работу медицинского учреждения. Сейчас ремонтируют левое крыло здания. Почти все врачи принимают пациентов по прежнему адресу – ул. Умрихина, 16. Хирург и физиотерапевт принимают в детской поликлинике на ул. Умрихина, 8, - сообщила главный врач городской больницы № 6 Гайде Дегирменджи.

Масштабная модернизация объектов здравоохранения началась в 2018 году. Летом был завершён ремонт поликлиники онкологического диспансера, в учреждении установлен новый компьютерный томограф. Ещё один КТ, а также магнитно-резонансный томограф начали работу в 2019 году в пятой городской больнице.

В настоящее время завершаются капремонты в поликлиниках на улицах Супруна и Геннериха. В мае текущего года начались капитальные ремонты детской поликлиники четвёртой горбольницы на улице Леваневского и сельской врачебной амбулатории в Андреевке. Продолжается капитальный ремонт взрослой поликлиники первой горбольницы на улице Бориса Михайлова. Планируется также ремонт взрослой поликлиники на улице Ерошенко и детской – на улице Ленина, а также капитальный ремонт родильного дома № 2.

ИСТОЧНИК KP.RU

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