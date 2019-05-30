Смертельный пикник: В Крыму внедорожник съехал со склона, погибла 5-летняя девочка

Семейный пикник обернулся трагедией для крымской семьи.

Мама, папа и их пятилетняя дочурка решили полюбоваться природой и отправились на своем внедорожнике "Нива" на гору Мурун-Кир близ села Строгоновка Симферопольского района.

Семья расположилась на полянке, и пока родители ели, осматривая окрестные пейзажи, девочка зачем-то решила залезть в припаркованный автомобиль.

Внезапно "Нива" покатилась со склона. Родители пытались ее остановить, но не смогли. Машина съехала с горы, врезалась в нежилой дом, расположенный у подножия Мурун-Кир, а после - перевернулась.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/711848" frameborder="0"></iframe> В Крыму автомобиль скатился со склона и врезался в здание: Погиб пятилетний ребенок.Следственный комитет возбудил уголовное дело. Видео: пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым! другой источник

На место выехали спасатели, они доставили ребенка в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как отметили в МЧС, угол склона, с которого скатился внедорожник, составляет 15-20 градусов.

Следком сразу же начал проверку по факту происшествия. В итоге следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

Почему "Нива" вдруг пришла в движение, когда в салон сел пятилетний ребенок, не сообщается. Пользователи соцсетей предполагают, что у машины мог быть неисправен ручной тормоз. Официальных комментариев следователи пока не дают.

- На первоначальном этапе расследования следователями проведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и автотехническая судебные экспертизы, - рассказали в пресс-службе СКР. - Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.