2019-05-30T11:20:01+03:00
Происшествия

Смертельный пикник: В Крыму внедорожник съехал со склона, погибла 5-летняя девочка

В отношении родителей малышки возбудили уголовное дело [видео]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: Следственный комитетФото: Следственный комитет
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Семейный пикник обернулся трагедией для крымской семьи.

Мама, папа и их пятилетняя дочурка решили полюбоваться природой и отправились на своем внедорожнике "Нива" на гору Мурун-Кир близ села Строгоновка Симферопольского района.

Семья расположилась на полянке, и пока родители ели, осматривая окрестные пейзажи, девочка зачем-то решила залезть в припаркованный автомобиль.

Внезапно "Нива" покатилась со склона. Родители пытались ее остановить, но не смогли. Машина съехала с горы, врезалась в нежилой дом, расположенный у подножия Мурун-Кир, а после - перевернулась.

В Крыму автомобиль скатился со склона и врезался в здание: Погиб пятилетний ребенок.Следственный комитет возбудил уголовное дело. Видео: пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым! другой источник

На место выехали спасатели, они доставили ребенка в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как отметили в МЧС, угол склона, с которого скатился внедорожник, составляет 15-20 градусов.

Следком сразу же начал проверку по факту происшествия. В итоге следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности.

Почему "Нива" вдруг пришла в движение, когда в салон сел пятилетний ребенок, не сообщается. Пользователи соцсетей предполагают, что у машины мог быть неисправен ручной тормоз. Официальных комментариев следователи пока не дают.

- На первоначальном этапе расследования следователями проведен осмотр места происшествия, назначены медицинская и автотехническая судебные экспертизы, - рассказали в пресс-службе СКР. - Расследование продолжается, проводятся следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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