Студентам Севастополя предложили поучаствовать в творческом наполнении музейного комплекса

В Севастопольском государственном университете состоялась дискуссия «Новый культурный кластер Севастополя: диалог о будущем», на которой обсуждалось участие студентов и молодежи в творческом наполнении будущего культурно-образовательного и музейного комплекса.

В мероприятии приняли участие создатель-проектировщик объектов кластера из Проектного института «Арена», руководитель нового музейного комплекса, советник генерального директора Третьяковской галереи Юлия Купина, а также студенты СевГУ и представители общественных молодежных движений и волонтерских организаций.

Напомним, в 2024 году в Севастополе будет открыт уникальный культурно-образовательный и музейный комплекс, включающий инфраструктуру для отдыха, образования и творчества. В рамках комплекса под патронажем Государственной Третьяковской галереи создадут музейно-выставочный центр в двух зданиях. Он будет включать экспозиционно-выставочные помещения, образовательный и реставрационно-хранительский центры, общественные пространства для проведения творческих и публичных мероприятий, киноконцертные залы, медиатеку и визит-центр. Одно из зданий станет частью Мемориального комплекса защитникам Севастополя в 1941-1942 годах на мысе Хрустальный.

Автор архитектурного облика, заместитель генерального директора проектного институту «Арена» Алексей Орлов рассказал о принципах разработки и архитектурной концепции музейно-выставочного центра. Смысловой доминантой стал памятник «Солдат и матрос» на мысе Хрустальный, который воспроизводится в зеркальном фасаде здания.

В проектируемый музейный комплекс планируется включить визит-центр для туристов, методический центр, залы для образовательных программ и многое др.

По словам Юлии Купиной, современные музеи создаются публикой и посетителями, местными сообществами, поэтому местные инициативы крайне важны для создаваемого музея.

- Музей – это уникальная институция, которая помогает нам изучить наше прошлое и самое главное – осмыслить будущее. (…) Невозможно говорить о развитии без его главной движущей силы – молодежи. Сегодня у вас есть уникальная возможность реализовать свой творческий потенциал, воплотить ваши идеи в профессиональной и общественной сферах. Наша задача сегодня – сформировать команду единомышленников и наметить путь развития. По тому, какой музей мы сегодня сделаем, будут судить о вашем поколении, – обратилась Юлия Купина к студентам.

Студенты СевГУ поддержали дискуссию и отметили, что в городе действительно не хватает выставочных пространств, мало мест для выступлений и репетиций.

Участники встречи подчеркнули, что каждый музей держится, прежде всего, на местной инициативе и предложили ребятам активнее включаться в работу по созданию творческого наполнения культурного кластера в наиболее удобной для них форме.

СПРАВКА «КП»

При содействии Фонда «Национальное культурное наследие» в четырех городах России (Калининграде, Севастополе, Кемерово и Владивостоке) создаются современные музейные и культурно-образовательные комплексы.

Создание комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта «Культура». Соответствующая задача поставлена Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию 2018 года и конкретизирована в Указе главы государства «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».