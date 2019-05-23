Для Севастополя согласовали список «Единой России» на предстоящих выборах

Согласован партийный список «Единой России» на предстоящих выборах в Законодательное собрание Севастополя. По итогам встреч руководителей администрации президента России, губернатора Севастополя и руководства «Единой России», председателем Заксобрания второго созыва станет Екатерина Алтабаева.

Вчера в Москве состоялась встреча первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко с секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком, губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым и секретарем Севастопольского реготделения «Единой России» Дмитрием Саблиным. Встреча прошла по инициативе губернатора Севастополя.

Сообщается, что стороны обсудили список партии власти на предстоящую избирательную кампанию и распределение руководящих должностей в будущем Законодательном собрании Севастополя. Пост спикера сохранит за собой Екатерина Алтабаева, ее заместителями должны стать вице-губернатор Андрей Шишкин и председатель Андреевского МО Павел Сысуев.

- Политическую жизнь Севастополя в последние годы характеризует острое противостояние между правительством города и Заксобранием, большинство в котором контролирует депутат Алексей Чалый. Екатерина Алтабаева считается сторонницей Чалого, а Андрей Шишкин и Павел Сысуев, напротив, – людьми губернатора Овсянникова, - считает политолог Иван Чихарев.

По имеющимся данным, Екатерина Алтабаева – единственный кандидатура от «группы Чалого» на руководящие должности, получившая поддержку в администрации президента.

По словам политолога, на днях Дмитрий Овсянников провел встречи с участниками предварительного голосования «Единой России»: главой Нахимовского МО Севастополя Михаилом Брициным, бизнесменом Сергеем Лисейцевым, действующими депутатами Заксобрания Татьяной Лобач и Ириной Кравец, главой Ленинского округа Антоном Тицким и другими.

- Эти и некоторые другие потенциальные кандидаты от «Единой России» будут лояльны губернатору в случае избрания, - считает эксперт. По прогнозам политолога, Алексей Чалый сохранит влияние в Заксобрании второго созыва, но потеряет над ним контроль.

- В этом смысл решений, которые были приняты в администрации президента, - заключил Иван Чихарев.

Выборы в Законодательное собрание Севастополя пройдут 8 сентября. Жителем города-героя предстоит избрать 16 депутатов по спискам партии и еще 8 – по одномандатным округам. Но перед этим кандидатам еще предстоит пройти процедуру предварительного голосования, которая состоится в это воскресенье, 26 мая.