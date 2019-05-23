2019-05-23T17:49:59+03:00
Общество

В поселке Сахарная Головка под Севастополем после ремонта открылась амбулатория

Теперь здесь будут принимать терапевт, педиатр, хирург, гинеколог и стоматолог
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В поселке Сахарная Головка под Севастополем после капремонта открылась врачебная амбулатория «Городской больницы №6».

Теперь качественную и доступную медицинскую помощь получат почти пять тысяч взрослых и более тысячи детей в поселках Штурмовое и Сахарная Головка.

Торжественное открытие амбулатории посетил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

- Врачебная амбулатория после капремонта отвечает всем необходимым стандартам – здесь появилось новое оснащение, оборудованы кабинеты. В рамках ремонта заменены фундамент, крыша, окна и двери, системы водоснабжения и канализации. В обновленной амбулатории организованы выезды узкопрофильных специалистов. Медицинская помощь становится максимально доступной для жителей Севастополя, – сказал Дмитрий Овсянников.

Ремонт в здании медучреждения начался еще в 2018 году. После окончания работ в амбулатории возобновились выездные приемы хирурга и гинеколога.

- Во врачебной амбулатории теперь находятся кабинеты приема участкового врача-терапевта, педиатра, физиотерапевтический, процедурный, смотровой, а также кабинет врача-стоматолога. Теперь раз в неделю здесь проводится забор анализов. До этого пациенты ездили в больницу, расположенную в Инкермане, – рассказала главврач «Городской больницы №6» Гайде Дегирменджи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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