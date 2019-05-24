В Крыму 31 мая пройдет День бесплатной юридической помощи

В Крыму 31 мая пройдет Всероссийский единый день оказания бесплатной юридической помощи. У опытных специалистов жители смогут получить ответы на интересующие вопросы и поприсутствовать на консультациях.

Мероприятие проведут крымское отделение «Ассоциации юристов России» совместно с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым, Минюстом, прокуратурой и отделением Пенсионного фонда.

- Сотрудники проведут консультации граждан по вопросам исполнительного производства, а также иным интересующим их вопросам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по РК.

КОНКРЕТНО

Где можно будет получить бесплатную юридическую помощь 31 мая с 9.00 до 18.00:

Симферополь

Минюст РК, ул. Набережная 60 лет ССР, д. 28, 2-й этаж.

Симферопольский район

ул. К. Либкнехта, 2.

Алушта

24 мая с 9.00 до 16.00 (мероприятие пройдет в рамках выездных приемов граждан членами Совета министров Республики Крым)

площадь Советская, 1, малый зал администрации, 2-й этаж

30 мая с 9.00 до 18.00

ул. Ленина, 44

Ялта

ул. Кирова, 18

Евпатория

ул. Гоголя 5/8

Керчь

ул. Советская, 12

Судак

ул. Яблоневая, 10

Феодосия

ул. Украинская, 5

Армянск

1 мкр, ул. Ген. Васильева, 1

Бахчисарайский район

Бахчисарай, ул. Кооперативная, 4а

Белогорский район

Белогорск, ул. Шевченко, 19а

Джанкойская межрайонная

Джанкой, ул. Калинина, 17

Кировский район

пгт. Кировское, Р. Люксембург, 45

Красногвардейский район

пгт. Красногвардейское, ул. Ленина, 5

Красноперекопская межрайонная

Красноперекопск, ул. Чапаева, 17а

Ленинский район

пгт. Ленино, ул Геологическая, 17

Нижнегорский район

пгт. Нижнегорский, ул. Школьная, 8а

Первомайский район

пгт. Первомайское, ул. 87 Дивизии, 8

Раздольненский район

пгт. Раздольное, ул. Ленина, 58

Сакская межрайонная

Саки, ул. Ленина, 58

Советский район

пгт. Советский, пер. Коммунальный, 7

Черноморский район

пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6а