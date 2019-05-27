2019-05-27T11:55:40+03:00
Общество

«Двойное счастье»: В Ялте парад близнецов собрал 100 участников

В южную столицу региона съехались участники со всех уголков Крыма [фото]
Надежда ДАЦЮК
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Фото: Дарья КолесникФото: Дарья Колесник
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В Ялте больше 100 человек поучаствовали в параде близнецов «Двойное счастье». По традиции впереди колонны шел ялтинский духовой оркестр, за ним следовали участники в колясках. На набережной для гостей мероприятия организовали конкурсную и игровую программу.

- На первый парад несколько лет назад пришло всего 11 пар, но год от года нас становится все больше. К нам приезжают из Симферополя, Севастополя и других городов полуострова, - рассказал организатор шествия Александр Шевчук.

Мальчики друг за друга горой. Фото: Дарья Колесник

Мальчики друг за друга горой. Фото: Дарья Колесник

Он отметил, что на создание праздника его вдохновили дочки-близняшки Кира и Дарина. Кроме того, дочки вдохновили на создание логотипа в этом году.

- В этом году у нас получилось яркое, а главное семейное событие. Многие уже изъявили желание присоединиться к нам в следующем году, в том числе, и из других городов России, - рассказала президент местной общественной организации «Мамы Ялты» Ирина Чиркова, которая также выступает организатором праздника.

В параде шли и те, кто участвует в празднике близнецов не первый год. Для девушек Алисы и Таисии это уже традиция. Ялтинки говорят, что несмотря на внешнюю схожесть, у них разные характеры.

- У нас разные интересы, предпочтения, по характеру мы разные, но нас все равно путают. Особенно это часто происходит в школе, - с улыбкой рассказали Алиса и Таисия.

Мама двух близнецов Наталья рассказала, что сыновья живут дружно и друг за друга стоят горой.

Больше ста человек поучаствовали в параде. Фото: Дарья Колесник

Больше ста человек поучаствовали в параде. Фото: Дарья Колесник

- Быть мамой вдвойне сложно, но это большое счастье – двойное, - рассказала Наталья.

По словам организатора Ирины Чирковой, планируется сделать шествие всероссийским.

- В этом году у нас получилось яркое, а главное семейное событие. Многие уже изъявили желание присоединиться к нам в следующем году, в том числе, и из других городов России, - рассказала Чиркова.

Александр Шевчук отметил, что в следующем году фестиваль будет более масштабным, и помогать в его организации будут не только партнеры и волонтеры, но и администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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