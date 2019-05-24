Предприятия Севастополе заняли призовые места в конкурсе «Торговля России»
Предприятия Севастополя заняли призовые места в конкурсе Минпромторга РФ «Торговля России», который состоялся в апреле текущего года.
- «Лучшим розничным рынком» признан рынок «Центральный, ГУП «Управляющая компания оптово-розничных комплексов Севастополя», «Лучшим мобильным торговым объектом» – мобильная кофейня «Кофемолка, «Лучшим нестационарным торговым объектом» стал павильон «Корсар», - отметил Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.
Всего во Всероссийском конкурсе приняло участие 823 компании, из которых прошли отбор 579 участников.
Главной задачей конкурса «Торговля России» является выявление достижений и лучших практик торговли разного формата. При отборе победителей учитывались условия, которые создаются региональными и местными органами власти для развития бизнеса, внешний вид, оборудование объектов, их востребованность.
ИСТОЧНИК KP.RU