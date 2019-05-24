2019-05-24T13:38:56+03:00
Общество

Предприятия Севастополе заняли призовые места в конкурсе «Торговля России»

В тройку победителей попали центральный рынок города, мобильная кофейня «Кофемолка» и павильон «Корсар»
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Предприятия Севастополя заняли призовые места в конкурсе Минпромторга РФ «Торговля России», который состоялся в апреле текущего года.

- «Лучшим розничным рынком» признан рынок «Центральный, ГУП «Управляющая компания оптово-розничных комплексов Севастополя», «Лучшим мобильным торговым объектом» – мобильная кофейня «Кофемолка, «Лучшим нестационарным торговым объектом» стал павильон «Корсар», - отметил Виктор Евтухов, статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.

Всего во Всероссийском конкурсе приняло участие 823 компании, из которых прошли отбор 579 участников.

Главной задачей конкурса «Торговля России» является выявление достижений и лучших практик торговли разного формата. При отборе победителей учитывались условия, которые создаются региональными и местными органами власти для развития бизнеса, внешний вид, оборудование объектов, их востребованность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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