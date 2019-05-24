В Севастополе стало втрое больше пунктов по бесплатной выдаче лекарств льготникам

Жители практически во всех отдаленных районов Севастополя могут получить льготные лекарства в местных фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Напомним, что в конце 2017 года льготные лекарства можно было получить только в аптеке на проспекте Октябрьской революции. В 2018 году открылись пункты отпуска лекарств в городских больницах №№ 1, 3, 4, 6 и 9. Также льготники могли получить лекарства в пункте на ул. Силаева, 3 и в Андреевке.

- В мае 2019 года число пунктов отпуска льготных лекарств увеличилось втрое – с 8 до 24. Теперь получить медикаменты можно, не уезжая из сел и посёлков Северной стороны и Байдарской долины, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Отныне бесплатно лекарства можно получить в фельдшерско-акушерских пунктах сел Хмельницкое, Тыловое, Передовое, Широкое, Гончарное, Родниковое и Родное, а также амбулаториях в Орлином и Терновке.

Жители Северной стороны получают лекарства в ФАПах сел Фруктовое, Дальнее и Фронтовое и в амбулаториях Качи, Верхнесадового, Осипенко, Солнечного и Вишневого. Жители Андреевки, где сейчас идет ремонт фельдшерско-акушерского пункта, временно получают медикаменты в Солнечном. Для маломобильных групп граждан на Северной стороне организована доставка препаратов на дом.

Кроме того, по поручению губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, с июля при амбулаториях будут открыты розничные аптечные пункты.

По вопросам льготного лекарственного обеспечения пациенты всегда могут обратиться к ответственным сотрудникам медицинских учреждений (список ответственных размещён на сайте Департамента здравоохранения), в контакт-центр или непосредственно в Департамент - лично, по телефону 54-23-67 или по электронной почте sevzdrav@sev.gov.ru.