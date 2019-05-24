Севастополь готов обезопасить туристов и горожан в летний сезон

Севастополь полностью готов обеспечить безопасность горожан и гостей в летний период, заявил губернатор Дмитрий Овсянников в ходе выездной проверки Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

- Все подразделения укомплектованы необходимым спасательным оборудованием. В текущем году мы продолжим закупать дополнительное техническое оснащение. В частности, есть необходимость в приобретении квадроциклов для обеспечения безопасности людей в горах. В краткосрочных планах до 2022 года стоит задача построить две спасательные станции на пляжах «Песочный» и «Омега», а также две пожарные части, – рассказал Дмитрий Овсянников.

Круглосуточное дежурство на море несут сотрудники семи поисково-спасательных подразделений Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя.

- В этом году центром получены новые плавсредства для патрулирования: гидроциклы, катера и водолазное снаряжение. Новая техника маневренна и удобна в эксплуатации, благодаря чему наша работа стала еще более оперативной. Скорость плавсредств развивается до 50 километров в час, что способствует экстренному прибытию спасателей на место ЧС, – отметил начальник ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по городу Севастополю» Константин Невоструев.

Стоит отметить, чтос каждым годом в Севастополе наблюдается динамика снижения количества происшествий на воде. Если в 2015 году было 23 несчастных случая, в 2017 произошло 21 происшествие, в прошлом году – 19.

Напомним, на этой неделе в Ливадии под председательством Секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева состоялось совещание по вопросам обеспечения безопасности Крыма и Севастополя.