Глава Севастополя: «Все пляжи города должны быть готовы к 1 июня»

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил подготовить городские пляжи к началу купального сезон – к 1 июня.

- Это задача правительства города, операторов пляжей, коммерческих компаний, которые активно работают в сфере туризма. Пляжи – одна из визитных карточек города. Однако степень их готовности вызывает недоумение. И я лично в этом сегодня убедился, пройдясь с утра по пляжу в бухте Круглой. Все наши пляжи должны соответствовать необходимым требованиям, с тем чтобы жители города и туристы не столкнулись с ситуациями наличия мусора или заражения инфекцией, которые оттолкнут от повторного приезда в город, - подчеркнул Дмитрий Овсянников.

Если к 1 июня пляж не будет подготовлен, власти найдут другого оператора или передадут пляж в ведение ГБУ «Парки и скверы».

В свою очередь директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов сообщил, что к 1 июня запланировано открытие всех установленных 36 мест массового отдыха на водных объектах.

- В настоящее время завершаются основные строительно-монтажные работы по благоустройству пляжей. Завершен снос аварийных конструкций на пляжах «Парк Победы», «Омега», завершается ремонт лестницы на «Васили», ремонт аэрария «Песочный», ремонт набережной «Солдатский», также идет подготовка детских и спортивных зон «Альбатрос», «Нахимовец», устройство парковки «Любимовка-2», - доложил Михаил Тарасов.

Напомним, в рамках подготовки к летнему сезону глава города Дмитрий Овсянников проверил готовность сил и средств подразделений Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивающих безопасность на водных объектах.