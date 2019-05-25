«Ментально крымчане всегда были частью России»: На полуострове ответили на заявление нового главы Генштаба ВСУ Украины

В Крыму ответили на заявление новоиспеченного главы Генштаба Вооруженных сил Украины Руслана Хомчака. Он заявил в эфире одного из телеканалов, что Украина потеряла полуостров еще задолго до событий 2014 года.

Хомчак рассказал, что однажды отдыхал в военном санатории в Алупке и увидел «плохой остаток Советского Союза». Поэтому глава Генштаба незалежной уверен, что «захват Крыма начался гораздо раньше».

На это в Госсовете РК ответили, что данное заявление в значительной степени соответствует действительности. По сути, представители украинского государства признали, что в период нахождения Крыма в составе Украины, полуостров был в плохом состоянии.

- Ведь, если мы говорим о военных санаториях, то никаких изменений, а только ухудшения наблюдались с самого распада СССР. Да и в целом инфраструктурное развитие полуострова полностью отсутствовало. В украинский период в Крыму развивалось и процветало только появление собственности различных олигархов и политиков на бесценной южнобережной земле и ее изъятие в собственность вот таких групп, - выразил свое мнение депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара.

Кроме того, он отметил, что Украина Крым никогда и не приобретала, ведь «своим в составе украинского государства он не был».

- Оказавшись после распада Советского союза в составе украинского государства, Крым никогда своим в Украине и не был. Жители полуострова никогда себя не чувствовали частью этой страны. Украинский язык можно было услышать только в летний период, когда приезжали туристы из других регионов. Что касается нашего ментального состояния, то мы всегда были частью России, - резюмировал Ганжара.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Глава военного комитета НАТО Стюарт Пич сделал заявление, что Альянс не принимает и не примет российский Крым, а кроме того, призывает Россию вывести войска с территории полуострова.

На такие высказывания представителя НАТО в Крыму ответили, что североатлантический альянс в очередной раз делает антикрымские заявления, поскольку их раздражает военная мощь полуострова.

Кстати, новый президент Украины Владимир Зеленский после инаугурации попросил США ужесточить санкции против России.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что новоизбранный глава украинского государства решил последовать совету предшественника.

- Ему порекомендовали «продолжить политику Порошенко». Но тогда Зеленский и закончит как Порошенко. А Украина вряд ли переживет Порошенко-2, - выразил свое мнение Сергей Аксенов.

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