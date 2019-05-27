В Севастополе открыли бюст легендарному командиру «Меркурия» Александру Казарскому

В севастопольском Доме офицеров открыли бюст легендарному командиру брига «Меркурий» Александру Казарскому.

Ровно 190 лет назад под командованием капитан-лейтенанта Казарского «Меркурий» совершил настоящий подвиг – героически победил в сражении два линейных турецких корабля во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов.

Кроме того, в Доме офицеров прошел круглый стол и выставка, посвященная этому историческому событию.

В мероприятии приняли участие вице-Губернатор Севастополя Андрей Шишкин, заместитель командующего Черноморским флотом Игорь Курочкин, председатель Севастопольского морского собрания Виктор Кот, заместитель директора Департамента общественных коммуникаций Дмитрий Серов, руководители ветеранских организаций флота и курсанты.

- Мы мы празднуем знаменательную дату – 190 лет подвигу брига «Меркурий». Его командир – Александр Казарский показал лучшие качества офицера-моряка. В дань памяти об этом событии инициативная группа севастопольцев, Морского собрания, обратилась к руководству страны с просьбой о возрождении точной копии брига «Меркурий». Президент подержал инициативу, и мы готовы выполнить поручение Президента, что бы на севастопольском рейде вновь поднялись паруса брига «Меркурий», – отметил Андрей Шишкин.

В фойе Дома офицеров флота развернули выставку, которая создана при поддержке Департамента общественных коммуникаций. На ней впервые представлен уникальный экспонат – рукописный оригинал рапорта Казарского о знаменитом бое брига «Меркурий».

- Когда мы встречаем экипажи из боевых походов и задаем вопрос командирам – что было главным при выполнении задачи и все молодые офицеры говорят – 100% успеха зависит от беспрецедентного доверия экипажа – командиру. По этому подвигу Александра Казарского судят о русских моряках. Это традиции флота, которые нам выпала честь беречь и приумножать, – отметил Игорь Курочкин.

В рамках торжеств прошли также общефлотский и общегородской уроки истории, а на площади Нахимова, в рамках «Меркурьевского дня» - торжественное построение курсантов, кадетов, юнг и юнармейцев.

СПРАВКА «КП»

18-пушечный бриг «Меркурий» был построен на Севастопольской верфи. Бриг прославился боем 14 (по «новому стилю» 28) мая. В ходе боя была одержана победа над значительно превосходящим по силам противникам (20 орудий против 184). Бригу противостояли два турецких линейных корабля, причем на одном из них находился адмирал турецкого флота. Не имея возможности уйти от более быстроходных турецких кораблей, на бриге решили биться до конца, а потом взорвать его. Но в результате боя оба турецких корабля были выведены из строя.