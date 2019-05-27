В Севастополе начали обсуждение благоустройства улицы Большая Морская

В Севастополе стартует обсуждение концепции реконструкции уд. Большая Морская, которое должно пройти максимально открыто и с учетом предложений жителей, заявил губернатор города Дмитрий Овсянников.

- Мы начинаем обсуждение комплексного благоустройства улицы Большая Морская: от площади Лазарева до площади Ушакова. Наша цель воссоздать облик белокаменного Севастополя, восстановить архитектурную красоту зданий: привести в порядок фасады и кровли, убрать под землю электросети, обустроить пешеходные дорожки и освещение, – сообщил Дмитрий Овсянников в ходе совещания по данному вопросу.

Губернатор поручил Департаменту общественных коммуникаций максимально открыто и прозрачно начать сбор предложений жителей города. Опросы будут проводиться как на официальном сайте правительства Севастополя, так и в социальных сетях.

- Севастопольцы должны высказать, что необходимо сделать в рамках этих работ. Мы подготовим концепцию и вынесем ее на общественные обсуждения. Мы все хотим привести центр города в порядок: сделать Большую Морскую красивой, озелененной, освещенной. И продолжить эту работу далее, по всему центральному городскому кольцу, – отметил губернатор.

Кроме того, глава региона поручил в течение недели выработать «дорожную карту» по приведению в соответствие с обликом всей улицы здания ТЦ «Диалог».

- Собственники коммерческих объектов обязаны привести их в порядок. В первую очередь мы будем требовать от «Диалога» исполнить решение суда и снести часть верхних этажей, и в целом привести здание в надлежащий вид. Здания кинотеатра, бюджетных учреждений и жилые дома будут реконструироваться за счет города, а собственники коммерческих объектов должны будут провести эту работу самостоятельно, – уверен губернатор.

Директор Департамента городского хозяйства Михаил Тарасов рассказал, что из 70 домов на ул. Большая Морская – 50 зданий являются объектами культурного наследия. Их реконструкция будет проводиться на основании задания Управления охраны объектов культурного наследия.

- Улица Большая Морская является выдающимся архитектурным комплексом, созданным сразу после войны. Таких в стране не много, поэтому нужно надо сохранить и восстановить это достижение советской архитектуры 40-50 годов. Безусловно, за это время жизнь внесла коррективы – и важно вместе с жителями обсудить, какие элементы можем изменить, какие нет, – считает генеральный директор Архитектурного бюро «Wowhaus» Олег Шапиро.

Председатель Общественного совета при Департаменте городского хозяйства Артем Гайдук отметил, что начиная с этапа сбора предложений, общественность будет контролировать проект.