Севастополь принял в собственность от Минобороны военный городок на мысе Хрустальный

Минобороны России передало в городскую собственность Севастополя объекты военного городка №311 на улице Капитанская. Эта недвижимость нужна для создания культурного кластера на мысе Хрустальный.

- На основании приказа заместителя Министра обороны РФ подготовлен пакет документов для приема объектов недвижимого имущества военного городка №311 в собственность города, - рассказал в ходе заседания правительства города директор Департамента имущественных и земельных отношений Рустэм Зайнуллин.

Напомним, в Севастополе приступили к созданию нового культурного кластера на мысе Хрустальный. Высшая школа музыкального и театрального искусства и Хореографическая академия станут центрами подготовки специалистов в театральном и хореографическом искусстве в целом для всего Южного федерального округа.

Главным объектом культурного кластера на мысе Хрустальный должен стать музейно-мемориальный комплекс «Защитникам Севастополя в годы Второй обороны 1941-1942 годов».

Планируемые объекты объединятся в единое общественное пространство с парковой зоной у моря общей протяженностью 5 км - от Графской пристани до Карантинной бухты – будущего центра культурной и общественной жизни Севастополя.

Новый Музейный комплекс позволит организовывать выставки из фондов Русского музея, Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи и ведущих региональных музеев страны. Станет площадкой для проведения презентаций, выставок, пленэров, конференций, форумов, в том числе художников Крыма и Южного Федерального округа в целом.