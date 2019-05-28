Набил тату, да не ту: Зачем люди пишут на теле «Бессмертный мудак» и «Не чавкать»

Татуировка - это на всю жизнь... А если разонравилась? Тогда вам - в косметологический салон, где есть лазерная установка. Бывает, что услуги по удалению рисунков с тела оказывают и в тату-салонах, но это - редкость, обычно одни мастера - рисуют, а другие - стирают. От каких тату и почему избавляются чаще всего? «Комсомолка» пообщалась со специалистом из крымского салона аппаратной косметологии.

В АРМИИ НЕ ПОЛОЖЕНО!

- Часто приходят родители с подростками. Дитятко где-то раздобыло денежек и решило их потратить на непонятную закорючку где-нибудь на плече или на шее. А потом вдруг мама увидела, и - скандал: «Сыночка, тебе же в академию МВД! Не возьмут ведь, зайчик!».

И тут только «сыночка» вспоминает, что он - из кадетского класса, и вообще-то хотел поступать в военный вуз. Вот только погоны «татуированным» не выдают, так что приходится платить немаленькие деньги за сведение всяких надписей и орнаментов.

Зачем набивать такие картинки, для многих остается загадкойФото: Надежда ДАЦЮК

С этой проблемой не только школьники приходят, разного возраста ребята хотят служить по контракту - и в Минобороны, и в Росгвардии, и в МВД. Зарплата нормальная, форма красивая!..

Вот заявляется один такой на медкомиссию, снимает штаны, а у него в паху «выбита» надпись: «Не чавкать». Видимо, надоели парню неумелые барышни... Конечно, на контрактную службу его не взяли.

Но врачи отправляют домой ребят с любыми рисунками на теле, не обязательно такими провокационными. «Наскальную живопись уберите! Не положено». Вот и становятся нашими клиентами.

«ПАПА САМ ВЫРЕЖЕТ»

Недавно женщина привела паренька лет шестнадцати. Ему «набили» на ногах цветных персонажей популярного мультфильма «Симпсоны». Яркие такие, огромные - от колена до паха почти. Я смотрю и думаю: зачем? Нет, сама по себе татуировка хорошая, вот только с одеждой не смотрится совсем, особенно если в шортах: одни ноги этих «симпсонов» торчат.

- Почем будет свести? - спрашивает меня мама недружелюбным тоном.

Цветные тату удалять дороже, на них нужно больше сеансов. Рисунки большие, от размера тоже зависит цена.

- Ну-у-у, тысяч 14 за сеанс. Один.

Смотрю на женщину, и понимаю, что она то ли в обморок сейчас хлопнется, то ли с ножом на меня накинется.

Чем больше тату - тем дороже удалениеФото: Надежда ДАЦЮК

- А сколько сеансов нужно? - мама берет себя в руки.

- Сложно сказать, это очень индивидуально. Не меньше пяти. Может, даже десять.

- Понятно, - цедит сквозь зубы мать, берет за шиворот отпрыска и направляется к выходу. - Спасибо, но нам папа сам дома эту гадость вырежет…

Они ушли, а я сижу и думаю: дай Бог, чтобы это шутка была. Больше я их не видела.

СВЕСТИ «ЭЛЬВИРУ»

Чаще всего к нам приходят парни, которые удаляют имена бывших. Любовь прошла, завяли помидоры, а «наколка» осталась. И новой пассии, которую зовут, скажем, Маша совершенно не хочется видеть на плече у своего мужчины чужое имя - «Катюша», «Лерочка», «Светик», «Эльвира».

Поток таких клиентов не иссякает! Каждый третий - с именем бывшей на какой-нибудь части тела. Зачем они эти тату «набивают» - ума не приложу, неужели нельзя женщине по-другому свою любовь доказать?

Хотя имена бывших - это цветочки. Вот недавно записался на сеанс парень, у которого на спине написано «Бессмертный мудак». И череп сверху нарисован. Кто там не знает, что такое экзистенциальный кризис? Вот вам наглядная иллюстрация о бренности бытия и человеке во Вселенной.

НАДОЕЛА ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ

Пару недель назад сводили у 18-летнего пацана каляки-маляки на ноге. Просто странные синие завитушки, беспорядочные, некрасивые - будто татуировщик был пьян или «под кайфом». Привиделись ему какие-то червячки - вот и набил. Или проверял прямо на парнишке исправность тату-машинки. Что это за каляки и зачем он их «набил» - клиент и сам затруднился ответить, потому к нам и пришел.

Для полного исчезновения рисунка обычно нужно не менее 5 сеансов. Фото: Instagram

Кресты всякие сводят с шеи, кривоватых дельфинов с поясницы. Но бывает, что удаляют и весьма качественные рисунки, интересные. Барышня недавно закончила курс, удалила со спины совсем свежую татуировку - бабочку. Говорит, мечтала о ней несколько лет, сделала, а через месяц передумала. Не могу, мол, с ней ходить, не чувствую себя сама собой. Вот и убрала.

Тюремные наколки тоже сводят, но редко. Обычно это те, кто давно отсидел, а сейчас - остепенился, в бизнес там подался или в политику. Мы лишних вопросов не задаем, пришел человек на процедуру, оплатил, оказали услугу. Что эти рисунки означают, за что сидел - мне лично не интересно, даже не «гуглила» никогда. В душу клиентам не лезем, прошлое - в прошлом.

СОВЕТ

Я всем, кто хочет себе татуировку, говорю: «Семь раз отмерь - один раз отрежь». Не зря же наши предки эту мудрую формулу вывели! Нарисуйте себе тату хной, фломастером, походите с ней недельку, посмотрите на себя. Нравится ли? Готовы ли ходить так постоянно? А в старости кожа потеряет эластичность, смотреться красиво тату уже не будет.

И если уже решили удалять - доведите дело до конца. После первого же сеанса «товарный вид» теряется.

ПРОЦЕДУРА

На кожу наносится крем с местной анестезией. С помощью лазерных импульсов мастер разрушает частицы пигмента под кожей, потом они лимфатическую систему выводятся из организма. Лазером можно вывести практически любую татуировку - однотонную, цветную, перманентный макияж.

ДЕНЕЖКИ

Чем больше татуировка - тем дороже ее удалить. Итоговая стоимость зависит от количества цветов, краски, размера рисунка. Небольшой рисунок длиной 10-15 сантиметров обойдется в 3-5 тысяч рублей за один сеанс. После него тату не исчезнет, нужно от 5 до 10 сеансов.

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