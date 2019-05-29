"Не ходите в плавках по магазинам": В Крыму предложили разработать дресс-код для туристов

Заходить ли в магазин в шортах, в ресторан - в купальнике? А загорать ли на пляже в стрингах? В Крыму предложили разработать правила поведения и внешнего вида для туристов в местах отдыха.

ДАВАЙТЕ УВАЖАТЬ ДРУГ ДРУГА

- В Крым едут очень разные люди за исполнением разных желаний. И случается, что они искренне не понимают (или не хотят понять), почему местных жителей не радует, мягко говоря, их желание быстренько, прямиком из моря, в плавках, зайти в магазин или кафе. Почему такой эффектный по задумке снимок «на ручках» у памятника не вызывает улыбки у жителей города. Поэтому рациональной кажется мне идея опросить жителей разных курортных (и не только) мест Крыма - есть ли в конкретных рекреационных зонах какие-либо ограничения на поведение туристов и их внешний вид. Пусть они будут разными для разных мест, в зависимости от культурно-исторических традиций, специфики отдыха там. С этими правилами-пожеланиями можно знакомить гостей, приезжающих в Крым, - поделилась с КП-Крым доцент кафедры социальной психологии Крымского федерального университета Юлия Евдокимова.

По ее словам, правила нужны для психологического комфорта людей, чтобы границы желаний одних не противоречили потребностям других.

- В Крыму много самых разных мест отдыха, где вам будет уютно в шортах и ситце, где будет приятно пройти в красивых нарядах по исторической набережной и в удобной одежде по дорожкам дворцовых парков. В Крыму можно заниматься спортом, посещать культовые религиозные места, изучать историю своей страны и в тишине встречать рассветы в горах. И если мы будем уважать потребности друг друга, то наши желания будут исполняться, - отмечает психолог.

Конечно, летняя и пляжная мода - тема спорная, ведь Крым - регион жаркий, и чем выше столбик термометра, тем меньше одежды. Даже местным чиновникам разрешают, вопреки сложившимся правилам, переходить на летний дресс-код: мужчины могут носить рубашки с короткими рукавами, а женщины - платья с открытыми плечами. В шортах, конечно, ходить в госучреждения нельзя – не пропустят.

"НЕЛЬЗЯ ХОДИТЬ ПО ГОРОДУ-ГЕРОЮ РАЗДЕТЫМИ!"

Полуголых туристов довольно болезненно принимают жители Севастополя.

- Я сторонник того, чтобы на улицах соблюдали рамки приличия, - категорично настроен капитан I ранга запаса Степан Чеканов. - Нельзя ходить по городу-герою раздетыми. Раньше за такой неподобающий вид просто штрафовали. Жарко вам?! Сидите дома под кондиционером, а уж коли вышли в город, и тем более если прогулка по историческим местам, то будьте добры - соблюдайте приличия!

Севастопольцы против отдыхающих в шортах на улицах города-героя.Простые жители Севастополя считают, что их город-герой достоит более уважительного отношения.

Владелица хостела в Судаке Наталья Кириченко считает, что в первую очередь, в Крыму нужно наладить сервис для отдыхающих – запустить удобный транспорт с кондиционерами, установить остановки с навесами и другие блага цивилизации, а уж потом требовать с приезжих соблюдения норм внешнего вида.

- Лично мое мнение – крымчанам тоже не хватает культуры отдыха. Нужно начинать с себя, а не с гостей. Мы должны создать условия, чтобы что-то от людей требовать. Не знаю, стоит ли составлять правила внешнего вида на курортах, ведь в Крыму есть другие проблемы. Например, неприятно, когда раздетые люди ездят в маршрутках. Но с другой стороны, в нашем общественном транспорте нет кондиционеров. Если бы они были, то людям захотелось бы одеться. Что касается культуры отдыха, неприятно, когда дети ходят в туалет прямо на пляже, но ведь в каждом курортном городе можно было бы сделать хотя бы три бесплатных туалета! – сказала КП-Крым отельер Наталья Кириченко.

Председатель Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк не захотел обсуждать правила внешнего вида для туристов:

- Не надо ерундой заниматься, не хотел бы комментировать эту тему. Это все равно, что обсуждать, в трусах вы придете на работу или без трусов. Туристический этикет важен, порядок и правила должны быть везде, а отсутствие этикета – это прямой путь к анархии.

В Министерстве курортов и туризма РК тоже воздержались от комментариев на эту тему.

КСТАТИ

Летом прошлого года неизвестная девушка стала звездой соцсетей, потому что надела в крупный торговый центр Симферополя настолько короткие шорты, что они больше похожи на нижнее белье. Снимок репостили и обсуждали несколько недель.

Девушка вызвала бурю комментариев в соцсетях. Фото: vk.com

А КАК У НИХ

Во многих странах пришли к выводу, что индустрия гостеприимства - это не только об исполнении желаний, но и о взаимных договоренностях, правилах их исполнения. В ряде стран можно столкнуться с очень строгими запретами в зонах отдыха, культурно-исторических местах.

Например, на некоторых пляжах Франции посетителей ждет штраф за бикини. Румыния регламентирует в ряде мест пляжного отдыха фасон купальника для пышных дам или дам в возрасте. В Таиланде местные жители купаются только в одежде. В Греции запрещено находиться за рулем в купальнике. В Германии уважают нудистов, но если вы соизволите явиться на пляж в купальнике, можете получить штраф.

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