В Севастополе стартовал опрос жителей по реконструкции улицы Большо Морской

Власти Севастополя начали прием предложений от жителей города по благоустройству улицы Большой Морской.

- Приглашаем вас принять участие в опросе: Какой вы видите улицу Большая Морская после завершения работ по ремонту и благоустройству? Что необходимо включить в техническое задание? Внести свои предложения в свободной форме можно, воспользовавшись специальной формой на сайте Правительства Севастополя. Для этого необходимо авторизоваться в Единой системе идентификации и аутентификации – сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Кроме того, пожелания можно оставить в группе «На связи губернатор Севастополя».

Предложения принимаются с 27 мая - 30 июня включительно.

Напомним, d Севастополе стартует обсуждение концепции реконструкции ул. Большая Морская, которое должно пройти максимально открыто и с учетом предложений жителей.