2019-05-28T11:40:50+03:00
Общество

В Севастополе стартовал опрос жителей по реконструкции улицы Большо Морской

Свои предложения горожане могут оставить на сайте правительства
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Власти Севастополя начали прием предложений от жителей города по благоустройству улицы Большой Морской.

- Приглашаем вас принять участие в опросе: Какой вы видите улицу Большая Морская после завершения работ по ремонту и благоустройству? Что необходимо включить в техническое задание? Внести свои предложения в свободной форме можно, воспользовавшись специальной формой на сайте Правительства Севастополя. Для этого необходимо авторизоваться в Единой системе идентификации и аутентификации – сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Кроме того, пожелания можно оставить в группе «На связи губернатор Севастополя».

Предложения принимаются с 27 мая - 30 июня включительно.

Напомним, d Севастополе стартует обсуждение концепции реконструкции ул. Большая Морская, которое должно пройти максимально открыто и с учетом предложений жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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