Пенсионный фонд поддерживает зачисление «украинского» стажа военных Севастополя

Пенсионный фонд России поддерживает законодательную инициативу властей Севастополя, которая позволит в полной мере учитывать стаж военнослужащих и членов их семей, работавших в городе-герое в украинский период. Об этом сообщил губернатор города Дмитрий Овсянников по итогам встречи с председателем правления ПФР Антоном Дроздовым

- В ходе встречи мы обсудили нашу инициативу, предполагающую внесение изменений в 208-й Федеральный Закон, которые необходимы для того, чтобы трудовой стаж военнослужащих и членов их семей, работавших в Севастополе в украинский период, был полностью учтен при расчёте пенсий. Пенсионный фонд России нас поддерживает. Это будет касаться не только Севастополя, но и всех военных баз, находящихся за рубежом, – пояснил Дмитрий Овсянников.

Глава города отметил, что в Севастополе успешно реализуется несколько собственных социальных проектов - в том числе внедряется ЕГКС, а также идет процесс оформления социальных дел льготников.

В свою очередь Антон Дроздов добавил, что ПФ в Севастополе работает в экстерриториальном режиме, то есть клиентская служба работает в любой части города.

- Работает мобильная служба Пенсионного фонда, которая выезжает в дальние районы. Мы заинтересованы в том, чтобы справки и всю другую информацию гражданин мог получить и через МФЦ, и через Департамент социальной защиты. Одновременно мы развиваем электронные возможности регионального отделения, – подчеркнул глава Пенсионного фонда РФ.