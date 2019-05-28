В Севастополе выполняют новый вид сложных онкологических операций

В Севастопольском онкологическом диспансере имени Задорожного стали регулярно выполнять сложнейший вид операций пациентам с раком поджелудочной железы и желчных протоков.

Ранее для такого вида хирургического вмешательства пациентов направляли в федеральные медицинские центры – в Ростов, Москву или Санкт-Петербург.

- Появилось новое специализированное оборудование, а также обученные проведению таких операций и послеоперационному уходу специалисты. В настоящее время в месяц мы выполняем порядка двух таких операций. Эта операция требует максимально высокого уровня квалификации тех, кто проводит ее, и максимально высокой концентрации внимания специалистов в послеоперационном периоде. На сегодняшний день все это у нас есть», - сообщил заместитель главного врача по хирургии Севастопольского городского онкологического диспансера Александр Бабич.

Первую такую операцию в диспансере провели в апреле, вторую - 22 мая, пациент восстанавливается.