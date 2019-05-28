2019-05-28T17:48:59+03:00
Общество

Летом 400 детей военных Черноморского флота бесплатно отдохнут в лагерях Севастополя

Также до конца осени Минобороны передаст городу школу №8
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Этим летом 400 детей военнослужащих Черноморского флота смогут бесплатно отдохнуть в детских оздоровительных лагерях Севастополя. Об этом по итогам встречи с командующим ЧФ, вице-адмиралом Игорем Осиповым сообщил губернатор Дмитрий Овсянников.

- С командующим Черноморским флотом мы обсудили в основные направления взаимодействия, в частности, строительство социальных объектов в районах компактного проживания военнослужащих. Рассмотрели вопросы пространственного развития города в той мере, в которой они затрагивают интересы Черноморского Флота. У нас реализуется много крупных проектов: создание культурного кластера на мысе Хрустальный, строительство моста на Северную сторону и Гераклейской рокады, развитие Северной стороны, – отметил глава города.

В ходе встречи было решено, что к концу осени общеобразовательная школа №8 будет окончательно передана из ведения Минобороны в городскую собственность.

Кроме того, Дмитрий Овсянников и Игорь Осипов обсудили вопросы ремонта подъездных путей к объектам Министерства обороны и обговорили необходимость строительства новой дороги к Херсонесу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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