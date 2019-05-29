2019-05-29T09:48:44+03:00
Общество

В Севастополе 1 июня пройдет «Парад колясок»

Конкурс начнется в 16:00 в Парке Победы
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе 1 июня пройдет ежегодный «Парад колясок», приуроченный ко Дню защиты детей.

- Участники «Парада колясок» 1 июня смогут бесплатное доехать до места проведения – Парка Победы. Проезд будет бесплатным только в одну сторону по предъявлению флаера, который можно получить в детских садах, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Регистрация участников в Парке Победы будет проходить с 15:00 до 16:00, а сам парад начнется в 16:00. Сам конкурс будет состоять из праздничного шествия и дефиле колясок, а победителей определит жюри.

Все участники «Парада колясок» получат дипломы, а победителей наградят подарками и грамотами за призовые места.

Организатором мероприятия выступила комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Департамента общественной безопасности по поручению губернатора Севастополя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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