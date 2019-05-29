Подчеркнуть красоту: Как выбрать правильное обрамление для картины

Красивое обрамление – это оптимальный вариант для оживления художественного полотна независимо от использованной техники и типа красок. Финишное оформление работы очень важно ее законченности. Некоторые мастера живописи стараются установить выбранную раму на еще незаконченную работу. Это позволяет понять, где необходимо добавить штрихи и мазки. Хорошая рама отлично акцентирует лучшие качества изображений и подчеркивает настоящую красоту художественного полотна. Профессиональная багетная мастерская предлагает различные виды и формы обрамлений, способных увеличить эстетичность картины.

Основные рабочие моменты процесса обрамления

В багетном деле есть много профессиональных терминов. Для изготовления рамок для картин используются планки из дерева, металла или прочного пластика с декоративным оформлением. Панели покрываются специальной краской или позолотой. В готовой раме предусмотрено оборудование фальца – небольшого углубления для фиксации картины. Как правило, устанавливается внешнее защитное покрытие из прозрачного материала. Это может быть обыкновенное стекло или пленка из акрила. Между лицевым покрытием и краями картины располагаются деревянные или картонные прокладки, которые предотвращают контакты между полотном и стеклом. * на правах рекламы

Для поддержки произведения искусства используется основа-подложка. Обычно она выполняется из прочного картона или пластикового материала. Крепежная багетная фурнитура обеспечивает надежную фиксация полотна. Рамы для картин можно условно разделить на три категории, в зависимости от формы используемого багета:

- изделия с более высоким внутренним краем

- аксессуары с формой в виде свода

- продукция с относительно плоской формой и тонкими вставками между внутренними и внешними краями

Преимущества использования деревянных багетов для изготовления рам

Большинство потребителей предпочитают заказывать изготовление багетов из дерева. Такие изделия имеют много преимуществ:

- внешняя привлекательность

- небольшой вес

- долговечность

- экологическая чистота

- широкие декоративные возможности

- разнообразие цветовых решений

- доступная стоимость

Натуральный материал обладает приятными тактильными ощущениями. Картины в рамах, созданных из дерева, приобретают изысканный и благородный вид. Природный материал хорошо поддается обработке, позволяя создавать продукцию с различными узорами.

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