В Севастополе стартовал VII Международный морской бизнес-форум СИ МБФ, который продлится два дня - 29 и 30 мая.

Участник обсудят развитие яхтенного туризма в регионе, инфраструктуры и парусного спорта, а также застрянут вопросы улучшения делового климата

- Как показывает практика прошлых лет, предложения, которые формируются в рамках форума, принимаются в дальнейшем на федеральном уровне. Это очень важно, так как мы получаем новые импульсы по совершенствованию отрасли судостроения, яхтенного туризма и иных направлений морской деятельности. Для нашего региона, развитие судостроения и туризма – это приоритетная задача, – сообщила и.о. вице-губернатора Мария Литовко.

В первый день форума на полях SIMBF пройдет заседание секции Крымского Морского Совета по морскому и речному туризму, яхтингу и парусному спорту.

- Мы сформируем предложения и направим в Министерство транспорта РФ, в соответствии с поручением президента Росси Владимира Владимировича Путина, которое было дано по итогам встречи 18 марта текущего года, – добавила Мария Литовко.

Руководитель Международного морского бизнес-форума Алексей Малько сообщил, что по итогам форума будет сформирована резолюция, в которую войдут экспертные предложения от участников мероприятия.

В рамках форума Министерство обороны РФ впервые проводит Севастопольский военно-морской салон, в рамках которого будут представлены новейшие боевые корабли Черноморского флота.