Ни пуха ни пера: Выпускники Севастополя сдают ЕГЭ по математике

Севастопольские выпускники сегодня, 29 мая, сдают ЕГЭ по одному из обязательных предметов – математике.

Губернатор города Дмитрий Овсянников встретился с выпускниками, пожелал им успехов и оценил качество подготовки пункта проведения экзамена на базе «Билингвальной гимназии №2».

- В этот день более двух с половиной тысяч ребят сдают экзамен по математике. Департамент образования провел колоссальную подготовительную работу, созданы все необходимые условия для проведения экзаменов. Кроме того, у школьников была возможность пройти пробные испытания. Правительство Севастополя делает все для того, чтобы наши выпускники имели полную возможность поступить в лучшие высшие учебные заведения. По окончанию ЕГЭ мы проанализируем полученные результаты и сделаем соответствующие выводы, – сказал Дмитрий Овсянников.

В этом году севастопольские выпускники сдают ЕГЭ в одном режиме с выпускниками других регионов России.

Для того чтобы получить школьный аттестат, выпускнику текущего года необходимо сдать два обязательных экзамена в форме ЕГЭ: русский язык и математику. По каждому из них нужно набрать не ниже минимального количества баллов.

- Как и по всей России, севастопольские выпускники сдают экзамен по математике различного уровня сложности по собственному выбору – профильный и базовый. Те участники, которым математика необходима для дальнейшего поступления в вузы по соответствующим техническим специальностям, сдают математику профильного уровня, результаты этого экзамена оцениваются по стобалльной шкале. Те учащиеся, кто полагает, что высокий уровень знаний по математике им в дальнейшем не потребуется, выбрали экзамен с базовым уровнем сложности. Его результаты оцениваются по пятибалльной шкале, – пояснил директор Департамента образования и науки Игорь Белозеров.

Напомним, что в понедельник, 27 мая в экзаменах по географии и литературе уже приняли участие 54 и 208 участников соответственно. ЕГЭ по обязательному предмету «русский язык» пройдет 3 июня.