2019-05-29T17:27:03+03:00
Общество

В Севастополе более 20 многодетных семей получили сертификат на покупку жилья

Документы вручал лично Дмитрий Овсянников
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе 21 многодетная семья получила сертификат на приобретение квартиры или индивидуального жилого дома.

Документы семьям с тремя и более детьми вручал лично губернатор города Дмитрий Овсянников.

- Многодетные семьи особенно нуждаются в государственной поддержке, так как зачастую доход семьи позволяет закрывать лишь первоочередные потребности, а приобретение жилья остается нереализуемой задачей. Предоставлять деньги на улучшение жилищных условий многодетным семьям в регионе начали в 2016-м году. С каждым годом количество семей, которые улучшили свои жилищные условия с помощью субсидии растет, – сказал Дмитрий Овсянников.

По статистике, с каждым годом в Севастополе число многодетных семей растет: в этом году на учете состоит 657 таких семей, нуждающихся в новом жилье. В прошлом году на учете стояло порядка 550 семей.

- Увеличение количества многодетных семей в городе – большой плюс. Это означает, что демографическая ситуация улучшается. Правительство Севастополя со своей стороны будет оказывать всестороннюю поддержку многодетным, – заключил глава региона.

В 2016 и 2017 годах сертификаты на улучшение жилищных условий получили по 20 семей, в 2018 году - 22 семьи.

Напомним, в апреле Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников вручил сертификаты на социальную выплату, с помощью которой смогут улучшить свои жилищные условия 53 севастопольские молодые семьи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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