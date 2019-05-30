Где студентам заработать на летних каникулах

Для одних лето - это возможность отдохнуть, для других - заработать. Самый простой способ устроиться на работу - пойти в стройотряд. Все уже поставлено на поток - не нужно договариваться с работодателем, искать работу, знай, выбирай из предложенных вариантов тот, что больше по душе. Если вы живете на материке, и мечтаете узнать Крым, пожить и моря и заработать денег, летние вакансии отличный вариант (см. рубрику «Важно»). Зарплаты хоть у сезонных работников относительно не больше, но есть огромный плюс – работодатель предоставляет жилье, оплачивает трехразовое питание, а некоторые еще и проезд.

Вожатые. Курс на юг!

В лагерях Крыма и Краснодарского края вожатыми будут работать больше 400 человек. Зарплата хоть и небольшая - в пределах 15 тысяч рублей на полуострове, и чуть больше 11 тысяч в соседнем регионе, но зато предоставляется бесплатное проживание и питание. То есть вы не только работаете, но еще и отдыхаете на море.

В лагерях студенты начнут работать с июля.

Строители. Хоть в Москву, хоть на Дальний Восток

Работа в строительных отрядах одна из самых оплачиваемых и перспективных.

Одно из самых заманчивых предложений - попасть на всероссийскую студенческую стройку «Север». Лучшие студенты, которые прошли специальный отбор, будут трудиться на одном из крупнейших на востоке России Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, обеспечивающем газоснабжение и газификацию населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока.

Летом работать там будут 1600 человек, 13 из которых крымчане. Заработать можно в среднем от 30 до 80 тысяч рублей. Проезд туда и обратно, питание и жилье оплачивается работодателем.

В Москве можно устроиться разнорабочими на стройку. Сейчас, к примеру, студентов берут на работу при возведении жилого комплекса в центре столицы. Оклад - около 30 тысяч рублей.

Есть вакансии и в солнечном Крыму, где молодежи предлагают набить руку в ремонте учебных заведений и общежитий. Зарплата - 20 тысяч рублей в месяц.

Обслуживающий персонал в санаториях и отелях

Больше всего предложений в так называемой индустрии гостеприимства. В санатории, отели, гостиницы, пансионаты на все лето требуется много людей. Самые многочисленные вакансии: горничные, официанты, бармены, администраторы, матросы-спасатели. Зарплата в пределах 18 тысяч рублей, график работы посменный.

Если в будущем планируете работать в туристической сфере - такая летняя подработка только на пользу. Наберетесь опыта, зарекомендуете себя как хорошего сотрудника, и после учебы вас будут ждать уже на постоянную работу.

Бармены в сезон нарасхват.Фото: Олег ЗОЛОТО

Проводники

Новое направление, по которому в этом году студенты будут работать впервые. Ребята будут трудиться проводниками в поездах, курсирующих между материковыми городами.

- Проводниками в поездах ребята работали в советские годы. Тогда это был самый большой отряд. В Крыму мы его возродили впервые, - рассказал Владимир Кайданский, руководитель регионального штаба Крымского регионального отделения российских студенческих отрядов.

Оклады хорошие, в пределах 40 тысяч рублей.

КСТАТИ

КАК ЗАПИСАТЬСЯ В СТУДОТРЯД

В Крыму это можно сделать здесь vk.com/rso_crimea. Руководитель Владимир Кайданский.

В Севастополе - vk.com/sev_rso. Руководитель Денис Кондратьев.

ВАЖНО

Если вы не студент, а подработка нужна, в Крыму найти заработок на лето не сложно (см. рубрику «Где искать работу»).

Кто еще нужен

Продавцы экскурсий

В основном требуются молодые люди до 35 лет, веселые и озорные, с подвешенным языком, чтобы с ходу уговорили туристов купить несколько экскурсий и вернулись за следующими.

Оклад: от 18 тысяч плюс процент от продаж.

Продавцы сувениров

Такие специалисты нужны по всему Крыму, причем любого возраста. Летом на каждом шагу открываются торговые лавочки, павильоны и магазины с сувенирами. Зарплата зависит от продаж, так что нужно умение зазывать прохожих.

Оклад: от 15 тысяч плюс процент от продаж.

Повар

Золотая жила для тех, кто умеет готовить. Летом общепиты открываются буквально на каждом шагу. В ресторанах и кафе работа чаще всего посменная (два через два), в столовых график более напряженный (один выходной в неделю), но и зарплата выше.

Оклад: кафе и рестораны - от 20 до 60, в столовых - до 80-100 тысяч в зависимости от графика работы.

Кухонные работники

Повару без помощника никуда. Обязанности: чистить и резать овощи, готовить несложные блюда.

Оклад: от 20 тысяч.

Посудомойка

На эту вакансию нанимают людей в возрасте до 50 лет. Оплата либо за один рабочий день, либо за месяц.

Оклад: от 1 тысячи рублей в день. В месяц получается от 20 до 35 тысяч рублей .

Аниматоры

Требуются в отели всех уровней, как и в трех-четырехзведочные, так и пятизвездочные. Зарплата примерно везде одинаковая, от класса места размещения отдыхающих не зависит.

Оклад: 20-25 тысяч.

Зарплата в Крыму хоть и небольшая, но зато жилье и питание оплачивают.Фото: Евгения ГУСЕВА

Где искать работу

- Центр занятости РК

Адрес: Симферополь, ул. Дыбенко, 50

Телефон: 8 (3652)27-55-75

Горячая линия: 8 (3652)600-205

- hh.ru

- rabota.ru

- avito.ru/rossiya/rabota

- работакрыму.рф

- rabota.yandex.ru

- cityvacancies.ru

- joblab.ru

- тематические группы в соцсетях

СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ

При трудоустройстве вам понадобится паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, диплом о профильном образовании (приветствуется, но не всегда играет решающую роль). Если вы еще студент, тогда справка из вуза, подтверждающая это. В зависимости от места работы могут попросить характеристику с места учебы или предыдущей работы, санитарную книжку, военный билет.