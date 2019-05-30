Где студентам заработать на летних каникулах
Для одних лето - это возможность отдохнуть, для других - заработать. Самый простой способ устроиться на работу - пойти в стройотряд. Все уже поставлено на поток - не нужно договариваться с работодателем, искать работу, знай, выбирай из предложенных вариантов тот, что больше по душе. Если вы живете на материке, и мечтаете узнать Крым, пожить и моря и заработать денег, летние вакансии отличный вариант (см. рубрику «Важно»). Зарплаты хоть у сезонных работников относительно не больше, но есть огромный плюс – работодатель предоставляет жилье, оплачивает трехразовое питание, а некоторые еще и проезд.
Вожатые. Курс на юг!
В лагерях Крыма и Краснодарского края вожатыми будут работать больше 400 человек. Зарплата хоть и небольшая - в пределах 15 тысяч рублей на полуострове, и чуть больше 11 тысяч в соседнем регионе, но зато предоставляется бесплатное проживание и питание. То есть вы не только работаете, но еще и отдыхаете на море.
В лагерях студенты начнут работать с июля.
Строители. Хоть в Москву, хоть на Дальний Восток
Работа в строительных отрядах одна из самых оплачиваемых и перспективных.
Одно из самых заманчивых предложений - попасть на всероссийскую студенческую стройку «Север». Лучшие студенты, которые прошли специальный отбор, будут трудиться на одном из крупнейших на востоке России Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении, обеспечивающем газоснабжение и газификацию населенных пунктов Якутии и других регионов Дальнего Востока.
Летом работать там будут 1600 человек, 13 из которых крымчане. Заработать можно в среднем от 30 до 80 тысяч рублей. Проезд туда и обратно, питание и жилье оплачивается работодателем.
В Москве можно устроиться разнорабочими на стройку. Сейчас, к примеру, студентов берут на работу при возведении жилого комплекса в центре столицы. Оклад - около 30 тысяч рублей.
Есть вакансии и в солнечном Крыму, где молодежи предлагают набить руку в ремонте учебных заведений и общежитий. Зарплата - 20 тысяч рублей в месяц.
Обслуживающий персонал в санаториях и отелях
Больше всего предложений в так называемой индустрии гостеприимства. В санатории, отели, гостиницы, пансионаты на все лето требуется много людей. Самые многочисленные вакансии: горничные, официанты, бармены, администраторы, матросы-спасатели. Зарплата в пределах 18 тысяч рублей, график работы посменный.
Если в будущем планируете работать в туристической сфере - такая летняя подработка только на пользу. Наберетесь опыта, зарекомендуете себя как хорошего сотрудника, и после учебы вас будут ждать уже на постоянную работу.
Бармены в сезон нарасхват.Фото: Олег ЗОЛОТО
Проводники
Новое направление, по которому в этом году студенты будут работать впервые. Ребята будут трудиться проводниками в поездах, курсирующих между материковыми городами.
- Проводниками в поездах ребята работали в советские годы. Тогда это был самый большой отряд. В Крыму мы его возродили впервые, - рассказал Владимир Кайданский, руководитель регионального штаба Крымского регионального отделения российских студенческих отрядов.
Оклады хорошие, в пределах 40 тысяч рублей.
КСТАТИ
КАК ЗАПИСАТЬСЯ В СТУДОТРЯД
В Крыму это можно сделать здесь vk.com/rso_crimea. Руководитель Владимир Кайданский.
В Севастополе - vk.com/sev_rso. Руководитель Денис Кондратьев.
ВАЖНО
Если вы не студент, а подработка нужна, в Крыму найти заработок на лето не сложно (см. рубрику «Где искать работу»).
Кто еще нужен
Продавцы экскурсий
В основном требуются молодые люди до 35 лет, веселые и озорные, с подвешенным языком, чтобы с ходу уговорили туристов купить несколько экскурсий и вернулись за следующими.
Оклад: от 18 тысяч плюс процент от продаж.
Продавцы сувениров
Такие специалисты нужны по всему Крыму, причем любого возраста. Летом на каждом шагу открываются торговые лавочки, павильоны и магазины с сувенирами. Зарплата зависит от продаж, так что нужно умение зазывать прохожих.
Оклад: от 15 тысяч плюс процент от продаж.
Повар
Золотая жила для тех, кто умеет готовить. Летом общепиты открываются буквально на каждом шагу. В ресторанах и кафе работа чаще всего посменная (два через два), в столовых график более напряженный (один выходной в неделю), но и зарплата выше.
Оклад: кафе и рестораны - от 20 до 60, в столовых - до 80-100 тысяч в зависимости от графика работы.
Кухонные работники
Повару без помощника никуда. Обязанности: чистить и резать овощи, готовить несложные блюда.
Оклад: от 20 тысяч.
Посудомойка
На эту вакансию нанимают людей в возрасте до 50 лет. Оплата либо за один рабочий день, либо за месяц.
Оклад: от 1 тысячи рублей в день. В месяц получается от 20 до 35 тысяч рублей .
Аниматоры
Требуются в отели всех уровней, как и в трех-четырехзведочные, так и пятизвездочные. Зарплата примерно везде одинаковая, от класса места размещения отдыхающих не зависит.
Оклад: 20-25 тысяч.
Зарплата в Крыму хоть и небольшая, но зато жилье и питание оплачивают.Фото: Евгения ГУСЕВА
Где искать работу
- Центр занятости РК
Адрес: Симферополь, ул. Дыбенко, 50
Телефон: 8 (3652)27-55-75
Горячая линия: 8 (3652)600-205
- hh.ru
- rabota.ru
- avito.ru/rossiya/rabota
- работакрыму.рф
- rabota.yandex.ru
- cityvacancies.ru
- joblab.ru
- тематические группы в соцсетях
СОБИРАЕМ ДОКУМЕНТЫ
При трудоустройстве вам понадобится паспорт, СНИЛС, трудовая книжка, диплом о профильном образовании (приветствуется, но не всегда играет решающую роль). Если вы еще студент, тогда справка из вуза, подтверждающая это. В зависимости от места работы могут попросить характеристику с места учебы или предыдущей работы, санитарную книжку, военный билет.
ИСТОЧНИК KP.RU