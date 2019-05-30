Ремонтировать набережную Салгира будет тот же подрядчик, который проводил реконструкцию центра Симферополя

В Симферополе наконец-то началась масштабная реконструкция восьми километров городской набережной. Этого ждали практически все жители крымской столицы.

Ведь одна из «визитных карточек» Симферополя разваливается прямо на глазах: отсутствует освещение, сломаны лавочки и нет ограждения.

Контракт с подрядчиком заключили 28 мая. Фото: Леонид Карпов

Печальное состояние и у самой реки Салгир - грязная, дурно пахнущая и вся уже заросла травой (!).

Строители установят новые ограждения. Фото: Леонид Карпов

Всего на благоустройство и очистку водоема выделили 600 миллионов рублей. Контракт с подрядчиком - ООО "Асгард" - заключили 28 мая и буквально сразу он приступил к работе. Интересно, что заниматься набережной Симферополя будет та же фирма, что занималась второй очередью реконструкции центра города (Пушкина и Карла Маркса)

649 ДЕРЕВЬЕВ - ПОД СНОС

Реконструкция набережной будет проходить в несколько этапов. Сначала вычистят русло реки, после этого подрядчик займется благоустройством: установит скамейки, освещение и камеры видеонаблюдения.

Директор компании, которая выполняется работы, Игорь Анацкий отметил, что уберут и те деревья, которые растут в русле реки и его разрушают.

- Сделано обследование вместе с Департаментом городского хозяйства, получены порубочные билеты. 649 деревьев разного размера: от пяти сантиметров в диаметре до двадцати. Тополей - около 10 штук в районе ул. Гурзуфской, которые находятся в русле и в аварийном состоянии, - уточнил Анацкий.

Набережная уже много лет находится в состоянии упадка. Фото: Леонид Карпов

Всего в работах задействуют 300 человек и 40 единиц техники.

ЗАКОНЧАТ К СЕНТЯБРЮ

В трех точках работы уже начались. Самый главный участок: от моста по улице Шмидта до Вечного огня. Второй участок - от моста Шмидта до Объездной, третий участок - это Малый Салгир.

- Все работы надо вести параллельно: очистку русла, ремонт вертикальных бетонных ограждений, демонтаж чугуна, ремонт гранитных парапетов плюс сети наружного освещения и кабельной канализации. На подготовительном этапе у нас 32 человека, в пик работ будет 250-300 человек и около 35-40 единиц техники, - резюмировал Анацкий.

Некоторые участки перекрыли. Фото: Леонид Карпов

Завершение всех работ запланировано на 4 сентября 2019 года.

СПРАВКА "КП"

Фирма ООО "Асгард" занималась реконструкцией второй очереди центра Симферополя. На участке от перекрестка улиц Пушкина и Горького до пересечения с улицей Гоголя уложили новую плитку, заменили ливневую канализацию и поставили новые светильники.

А до этого ООО "Крым Девелопмент" провела первую часть работ за почти 190 миллионов рублей. Эта реконструкция вызвала скандал - плитку несколько раз перекладывали, подрядчик срывал сроки сдачи объекта.

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