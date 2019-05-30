2019-05-30T12:52:32+03:00
Общество

В Севастополе начали реконструкцию сквера Астана Кесаева

Строительные работы завершат в конце ноября текущего года
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе приступили к комплексному благоустройству сквера Астана Кесаева.

Старт работам по реконструкции дал губернатор города Дмитрий Овсянников.

- Сегодня мы приступили к благоустройству сквера имени легендарного подводника, командира подводной лодки «Малютка» Астана Кесаева. Проект сквера предусматривает детские игровые зоны для детей разных возрастов. Здесь будут обустроены пешеходные дорожки и парковка, проведено трехуровневое освещение, а кроме озеленения появятся навесы, беседки и удобные скамейки. Отремонтируют также внутридворовые проезды, ведущие к скверу, – сообщил Дмитрий Овсянников.

Для контроля за ходом работ создадут наблюдательный совет, в который войдут активные местные жители, представители общественных организаций

По словам представителя подрядчика - компании «Билдинг Технолоджис» Сергея Кобозева, строительные работы завершатся в конце ноября текущего года.

- Общая территория благоустройства составляет 1,3 га. Запланирована высадка около 40 хвойных деревьев, лиственных - порядка 100, около одной тысячи кустарников, несколько десятков тысяч цветов. Отмечу, что все схемы по расположенным здесь коммуникационным сетям имеются, поэтому соответствующих проблем в ходе строительства не будет, – заключил Сергей Кобозев.

Напомним, в этом году до конца ноября должны быть благоустроены и капитально отремонтированы: парк 60-летия СССР, сквер А. Кесаева, парк Воинской славы в поселке Орлиное, общественное пространство между улицами Андреевская и Ветвистая в Солнечном, а в Каче благоустроят парки у Братской могилы и у памятника «Авиаторам-гвардейцам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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