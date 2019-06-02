День города Симферополя: 10 ярких моментов праздника
Симферополь отмечает День города. Столице Республике Крым исполнилось 235 лет.
Развлекательные мероприятия для детей и взрослых заняли сразу несколько парков - имени Тренева, Гагаринский, Детский и имени Шевченко.
Но конечно же основная часть торжество проходит в центре города.
Все желающие могли освежить знания по истории.Фото: Виталий ПАРУБОВ
На улице Карла Маркса открылась фотовыставка «Симферополь сквозь призму времени».
В городе поселился Чижик-Пыжик.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Появилась у столицы и новая достопримечательность – архитектурная композиция Чижик-Пыжик.
Ходулисты прошлись по центру столицы РК.Фото: Виталий ПАРУБОВ
По проспекту Кирова прошло яркое и креативное праздничное костюмированное шествие, посвященное Дню Симферополя.
В одну большую концертную сцены превратилась площадь имени Владимира Ленина.
На главной площади города с самого утра пели, танцевали, в общем радовали своими талантами, представители национально-культурных автономий Республики Крым.
Площадь забита под завязку людьми, которые пришли поздравить любимый город с днем рождения.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Ближе к вечеру состоялось торжественное открытие Дня города Симферополя.
Звезды порадовали своими талантами.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Никого не оставил равнодушным праздничный концерт с участием звезд российской эстрады.
На сцене побывали взрослые и дети.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
Горожане могли пообщаться со своими кумирами.
Артисты старались произвести на публику неизгладимое впечатление.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Певцы выкладывались полной программе.
Здания Совмина чудесным образом преобразилось.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Когда совсем стемнело, то началось волшебство: светопроекционное 3D-шоу.
Последний аккорд праздника - масштабный салют.Фото: Виталий ПАРУБОВ
Громким бабаханьем и яркими россыпями цветов в небе громко заявил о себе фейерверк.
С днем рождения, любимый Симферополь!
ИСТОЧНИК KP.RU