2019-06-02T12:32:07+03:00
Общество

День города Симферополя: 10 ярких моментов праздника

Столица Республики Крым отмечает 235-летие [фото]
Галина КОВАЛЕНКО
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Городу-собирателю, городу-"пчелке" исполнилось 235 летГороду-собирателю, городу-"пчелке" исполнилось 235 летФото: Виталий ПАРУБОВ
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Симферополь отмечает День города. Столице Республике Крым исполнилось 235 лет.

Развлекательные мероприятия для детей и взрослых заняли сразу несколько парков - имени Тренева, Гагаринский, Детский и имени Шевченко.

Но конечно же основная часть торжество проходит в центре города.

Все желающие могли освежить знания по истории. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Все желающие могли освежить знания по истории.Фото: Виталий ПАРУБОВ

На улице Карла Маркса открылась фотовыставка «Симферополь сквозь призму времени».

В городе поселился Чижик-Пыжик. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В городе поселился Чижик-Пыжик.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Появилась у столицы и новая достопримечательность – архитектурная композиция Чижик-Пыжик.

Ходулисты прошлись по центру столицы РК. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ходулисты прошлись по центру столицы РК.Фото: Виталий ПАРУБОВ

По проспекту Кирова прошло яркое и креативное праздничное костюмированное шествие, посвященное Дню Симферополя.

В одну большую концертную сцены превратилась площадь имени Владимира Ленина.

На главной площади города с самого утра пели, танцевали, в общем радовали своими талантами, представители национально-культурных автономий Республики Крым.

Площадь забита под завязку людьми, которые пришли поздравить любимый город с днем рождения. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Площадь забита под завязку людьми, которые пришли поздравить любимый город с днем рождения.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Ближе к вечеру состоялось торжественное открытие Дня города Симферополя.

Звезды порадовали своими талантами. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Звезды порадовали своими талантами.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Никого не оставил равнодушным праздничный концерт с участием звезд российской эстрады.

На сцене побывали взрослые и дети. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На сцене побывали взрослые и дети.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Горожане могли пообщаться со своими кумирами.

Артисты старались произвести на публику неизгладимое впечатление. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Артисты старались произвести на публику неизгладимое впечатление.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Певцы выкладывались полной программе.

Здания Совмина чудесным образом преобразилось. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Здания Совмина чудесным образом преобразилось.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Когда совсем стемнело, то началось волшебство: светопроекционное 3D-шоу.

Последний аккорд праздника - масштабный салют. Фото: Виталий ПАРУБОВ

Последний аккорд праздника - масштабный салют.Фото: Виталий ПАРУБОВ

Громким бабаханьем и яркими россыпями цветов в небе громко заявил о себе фейерверк.

С днем рождения, любимый Симферополь!

Кстати, напоминаем, что 2 июня праздник продолжится.

ИСТОЧНИК KP.RU

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