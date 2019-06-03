График отключений горячей воды 2019 года в Симферополе: полный список адресов

В Симферополе начались отключения горячей воды, которые традиционно проходят летом. «Крымтеплокоммунэнерго» опубликовало полный список адресов, которые этим летом и осенью останутся без горячей воды. Это связано с тем, что котельные крымской столицы готовят к отопительному сезону.

Итак, с 3 по 16 июня не будет горячей воды по адресам: бульвар Ленина 5/7, ул. Жуковского, 23, ул. Гайдара 3А/8A, ул. Гоголя, 32, ул. Дзюбанова, 9, ул. Радищева, 69а, ул. Крымская, 4б, ул. Гоголя, 79, 68, ул. Толстого, 2, пер. Кронштадский, 10, ул. Бела Куна, 19а, ул. Кечкеметская, 186а, ул. Лермонтова, 14а, ул. Мате Залки 9а.

С 10 по 23 июня без горячей воды останутся жители улицы Луговая, 73а, а с 11 по 24 июня - жители улицы Училищной 42б.

С 17 по 30 июня отключения коснутся адресов: ул. Беспалова, 27, пр. Кирова, 47а, ул. Коммунальная, 69, ул. Бела Куна 13а, ул. Кечкеметская, 69а, ул. Полюсная, 55а, пр. Победы, 210б, ул. Тургенева, 20, ул. Ломоносова, 1а, ул. Лермонтова, 5а, ул, Суходольная, 165а, пр. Победы, 64а, ул. Совхозная, 5а, ул. Балаклавская, 63б и 89а.

С 1 по 14 июля не будет горячей воды по адресам: ул. Ларионова, 38б, ул. Гайдара, 3а, ул. Ларионова, 40б, ул. Железнодорожная, 13, ул. Ракетная, 32, ул. Бела Куна 27а, ул. Беспалова, 47а, ул. Радионова, 5б, ул. Бетховена, 113а.

Со 2 по 15 июля тазики стоит приготовить жителям дома 8 на улице Чехова.

С 15 по 28 июля не будет горячей воды по адресам: ул. Ковыльная, 44а, ул. Бородина, 2а, ул. Лермонтова, 15а, и 33.

С 12 по 25 августа не будет горячей воды по адресам: ул. Фрунзе 43/2, ул. Свободная, 3а, а с 13 по 26 августа - на улице Севастопольская, 4а.

С 12 по 25 сентября без горячей воды будут жители ул. Героев Сталинграда 5а, 35а, 33а и 31а, ул. М. Василевского 16а, ул. М. Донского, 4а, 12а, ул. М. Жукова 39а.