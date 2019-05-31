2019-05-31T16:16:47+03:00
Общество

Сергей Горбачев: Сюжет «НТС» о «Владимире Владимировиче» непрофессионален и нелеп

Председатель Севастопольского отделения Союза журналистов России отметил, что материал телевизионщиков не имеет к журналистике никакого отношения
Степан ОСТИНОВ
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Фото: Kakadu.clubФото: Kakadu.club
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Сюжет Независимого телевидения Севастополя (НТС) о «дозвонившимся в редакцию Владимире Владимировиче» не профессионален и не имеет к журналистике никакого отношения, считает журналист, председатель Севастопольского регионального отделения Союза журналистов России Сергей Горбачев.

Напомним, 29 мая на НТС вышел сюжет о том, что в редакцию канала дозвонился некий Владимир Владимирович, с которым общалась старший редактор Елена Анисимова. Собеседник Владимир Владимирович, нарочито копируя голос президента России Владимира Путина, интересовался, «как Дмитрий Владимирович работает», по всей видимости намекая на губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова. В конце разговора собеседник НТС пообещал «вернуться к Севастополю» и поздравил женскую часть редакции с наступающим Днем города.

- Мне огорчительно было познакомиться с этим «журналистским продуктом», который к журналистике не имеет ни малейшего отношения. Честно говоря, не совсем понимаю, как это произошло. Я полагаю, что все это с вязано с реализацией определенных политических целей неких региональных квазиэлит, - поделился с КП-Крым своим мнением Сергей Горбачев.

По его мнению, журналисты НТС в данном случае действовали «непрофессионально и необдуманно, став орудием в руках определенных сил».

- Попытка поиграть в пранкеров выглядит, если честно, нелепо, да и на дворе уже не 1 апреля. Может быть, журналисты повелись на то, что сейчас в тренде – решили «хайпануть», но все это выглядит неумело и не с теми персонажами, - продолжает журналист.

Он добавил, что подобные «журналистские продукты» вредят репутации Севастополя на материковой России, вызывая «недоумение, вопросы и, наверняка, насмешки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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