2019-05-31T16:53:32+03:00
Общество

Сквер на площади Захарова в Севастополе откроют ко Дню города

При этом ремонтные работы спусков Водопьянова и Степана завершены на 70%
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Сквер на площади Захарова в Севастополе торжественно откроют ко Дню Севастополя – 14 июня.

Сейчас комплексное благоустройство сквера на площади Захарова, а также строительно-монтажные работы на спуске Водопьянова и спуске Степана Разина находятся на завершающей стадии.

- На площади Захарова мы комплексно проводим несколько видов работ – это само благоустройство сквера, обустройство пешеходных зон, ремонт дороги вокруг проезжего кольца. Кроме того, начинаются работы по ремонту фасадов и кровель близлежащих многоквартирных жилых домов, – сказал губернатор Дмитрий Овсянников в ходе проверки исполнения работ на месте.

В сквере уже выполнены все строительно-монтажные работы, уложена плитка, установлены системы водоснабжения и орошения, наружного освещения, установлены удобные скамейки и урны, а на территории высажены деревья и кустарники.

Подрядчику осталось установить металлическое ограждение по периметру и произвести технологическое присоединение к сетям водоснабжения.

Жители Северной стороны пожаловались на несанкционированную лоточную торговлю в районе сквера на площади Захарова. Дмитрий Овсянников поручил руководству Главного управления потребительского рынка и лицензирования незамедлительно принять меры по наведению порядка.

Глава города проконтролировал и ремонты спусков Водопьянова и Степана Разина – их готовность на сегодняшний день составляет 60% и 70%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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