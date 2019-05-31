Ремонт двух улиц на Северной стороне Севастополя закончат ко Дню города

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников проинспектировал ремонт улиц Симонка, Леваневского и Загородянского на Северной стороне города.

Так, капитальный ремонт улиц Симонка и Загороднянского находится в заключительной стадии: движение для авто открыто, сейчас ведутся косметические работы.

- Автодороги на Северной стороне находятся в активной фазе «ремонта-сдачи». Ко дню города улицы Симонка и Загородянского будут сданы. Сейчас ремонтные работы там подходят к своему завершению. В полном объеме заменено дорожное покрытие, установлены бордюры и тротуары, обустроены водостоки и освещение, парковки, – сказал Дмитрий Овсянников.

Ремонт ул. Леваневского, которая является прямой транспортной артерией на морскую переправу и межрегиональную автостанцию «Северная», начался в середине мая и будет закончен к середине июля.

Всего, в этом году в план капитального ремонта включены четыре улицы Нахимовского района: Загордянского, Громова, Речная и переулок Речной. Их общая протяженность составляет 4,5 км.