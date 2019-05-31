В Артбухте Севастополя откроют «Театральную улицу»

В Артбухте Севастополя откроют креативное пространство – летнюю площадку «Театральная улица».

Площадка в центре города будет представлять собой пространство для свободного творчества со сценой - трансформер, оборудованный необходимой световой и музыкальной аппаратурой, а также зрительный зал на 200 мест из подвижных модулей.

Театралы и общественники уже приступили к установке временных конструкций. Открытая площадка будет работать весь курортный сезон - до октября включительно.

- Здесь будут проходить спектакли, перфомансы, концерты, фестивали, выставки, творческие встречи и мастер-классы. Предполагается, что на время реставрации летней эстрады Приморского бульвара «Ракушка» именно на «Театральной улице» будут проходить концерты под открытым небом, - сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Идейным вдохновителем самого проекта стал актер театра флота Валерий Александрин. Проект получил поддержку от фонда президентских грантов, правительства Севастополя и федерального агентства по делам молодежи.