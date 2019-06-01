«Заплыв через Керченский пролив – лучшее соревнование за всю мою жизнь!»: 62-летняя спортсменка из Лондона Брайони Фейн

В первый день лета состоялся II-й заплыв X-WATERS Kerch Strait. Соревнование порадовало рекордным количеством участников: расстояние в 5,5 километров, которое отделяет Краснодарский край от Крымского полуострова, успешно преодолели 42 пловца из России, Великобритании и Испании.

Спортсмены зашли в воду возле косы Чушка, где расположен порт Кавказ, а вышли возле крымской крепости Ени-Кале.

Брайони Фейн. Фото: пресс-служба X-WATERS Kerch Strait

- Я плаваю уже 15 лет. Год назад я решила принять участие в соревнованиях по плаванию в России: заплыв через Керченский пролив - захватывающий челлендж, единственный в своем роде не только в России, но и в мире, - приводит в своем сообщении пресс-служба «X-WATERS Kerch Strait» слова одной из участниц соревнования - 62-летней спортсменки из Лондона Брайони Фейн.- Это были лучшие соревнования за всю мою жизнь! Красивая и символичная дистанция, отличная организация и замечательные люди - это сделало мое путешествие незабываемым!

В среднем, чтобы добраться вплавь от материка до полуострова, у спортсменов ушло два часа: лидеры преодолели дистанцию за 1 час и 15 минут, а завершающая группа вышла на сушу спустя 2 часа 30 минут после старта.

Погода была на стороне пловцов: волн практически не было, течение ощутимое, но вполне преодолимое.

Проверкой на прочность для спортсменов стал километровый отрезок фарватера, который требовалось проплыть без передышек и максимально быстро.

Были соблюдены все меры безопасности. Фото: пресс-служба X-WATERS Kerch Strait

- За каждой группой из шести участников были закреплены по два каяка, - отмечает пресс-служба организатора турнира. – Кроме того, с лодок и катеров за спортсменами смотрели сотрудники МЧС и организаторы. Они отслеживали течение, проплывающие рядом суда и контролировали направление заплыва.

СПРАВКА «КП»

С заплыва X-WAT\ERS Kerch Strait стартовал российский сезон международной плавательной серии X-WATERS. В 2019 году заплывы пройдут в Черногории, на Селигере, на Южном Урале, на Байкале, в Нижнем Новгороде через Волгу, в Санкт-Петербурге, в Самаре, в Перми, в Териберке, на Севане, в Австрии и на Мальте.

Главная цель проекта - вдохновить на амбициозные спортивные цели, объединить российских и зарубежных пловцов, развивать спортивный туризм и привлечь внимание к проблеме загрязнения берегов водоемов.