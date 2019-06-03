2019-06-03T12:54:11+03:00
Общество

Педагоги Севастополя из сельской местности получат надбавку к жалованию

Они могут рассчитывать на дополнительные 2,5 тысячи рублей каждый месяц
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Педагоги образовательных госучреждений Севастополя из сельской местности получат стимулирующие надбавки. Соответствующее постановление приняло правительство региона.

- Предлагается установить с начала учебного года – 1 сентября 2019 года, меру стимулирования педагогических работников госучреждений, расположенных в селах и поселках, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 2,5 тыс. рублей, – сообщил директор Департамента образования и науки Игорь Белозеров.

По предварительным данным, эта выплата в настоящее время охватит 312 педагогов из школ и детских садов.

На финансирование новой субсидии из бюджета города выделят более 4 млн рублей

Напомним, Дмитрий Овсянников на встрече с жителями Терновского муниципального округа сообщил, что в Севастополе планируется внедрить компенсационные выплаты специалистам, работающим в сельской местности. Для этого будет создан перечень населенных пунктов и учебных заведений, работая в которых педагоги смогут получать денежные надбавки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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