Педагоги Севастополя из сельской местности получат надбавку к жалованию

Педагоги образовательных госучреждений Севастополя из сельской местности получат стимулирующие надбавки. Соответствующее постановление приняло правительство региона.

- Предлагается установить с начала учебного года – 1 сентября 2019 года, меру стимулирования педагогических работников госучреждений, расположенных в селах и поселках, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 2,5 тыс. рублей, – сообщил директор Департамента образования и науки Игорь Белозеров.

По предварительным данным, эта выплата в настоящее время охватит 312 педагогов из школ и детских садов.

На финансирование новой субсидии из бюджета города выделят более 4 млн рублей

Напомним, Дмитрий Овсянников на встрече с жителями Терновского муниципального округа сообщил, что в Севастополе планируется внедрить компенсационные выплаты специалистам, работающим в сельской местности. Для этого будет создан перечень населенных пунктов и учебных заведений, работая в которых педагоги смогут получать денежные надбавки.