Губернатор Севастополя поручил расширить меры господдержки для многодетных семей

Глава Севастополя Дмитрий Овсянников поручил проработать возможность расширить меры господдержки для многодетных семей. В первую очередь необходимо увеличить количество сертификатов на покупку жилья.

- В ходе церемонии награждения в Александровском зале Большого Кремлевского дворца семьи севастопольца Сергея Алексеевича Лисейцева, воспитывающего девять детей, мы обсудили предложения по поддержке детей из многодетных семей. Прошу совместно отработать этот вопрос, - обратился Дмитрий Овсянников в ходе аппаратного совещания к профильному вице-губернатору Ивану Кусову.

В конце мая этого года свидетельства о праве на единовременную денежную выплату были вручены 21 многодетной семье. С помощью сертификатов семьи с тремя и более детьми могут приобрести квартиру или построить индивидуальный жилой дом.

В 2020 году по этому сертификату улучшить свои жилищные условия смогут уже 37 семей.

- Недавно вручил свидетельства от 3,5 млн до 7 млн рублей о праве на единовременную денежную выплату 21 многодетной семье. Это очень хорошая мера поддержки и я пообещал, что в 2020 году количество семей увеличится до 37. За последние 3 года 83 семьи обеспечены сертификатами, - сказал Дмитрий Овсянников.

Кроме того, по поручению губернатора города 1 июня в Парке Победы был организован «Парад колясок».

- Перед парадом от Губернатора 10 многодетным матерям вручены детские коляски. Все участники парада получили дипломы и детское питание премиум-класса, 15 полуфиналистов и 15 финалистов призы от спонсоров, в том числе билеты на театральные представления, игрушки и другие подарки. Занявшие 1, 2 и 3 место – денежные призы от Правительства Севастополя: 15, 10 и 5 тысяч рублей соответственно, - сообщил и.о. заместителя Губернатора Владимир Татарчук.

Стоит отметить, что «Парад колясок» в Севастополе внесен в Книгу рекордов России.