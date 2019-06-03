2019-06-03T14:42:47+03:00
Общество

По заслугам: Дмитрий Овсянников объявил выговор трем подчиненным

Чиновники сорвали ремонт улиц и плохо подготовили детские лагеря к сезону
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объявил выговор сразу трем членам правительства города: своему заместителю по вопросам городского хозяйства Владимиру Базарову, директору Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорю Титову, а также директору Департамента образования Игорю Белозерову.

Причина - срыв ремонтных работ на улицах города и некачественная подготовка детских оздоровительных лагерей Севастополя к летнему сезону.

- В связи с тем что вопрос не освоения средств и срыва сроков ремонтов поднимается неоднократно Игорю Вадимовичу Титову и Владимиру Васильевичу Базарову объявлены выговоры за срыв строительства улиц Симонок, Богдана Хмельницкого и Подгорной. Соответственно, руководитель «Севастопольского Автодора» отстранен от занимаемой должности. Игорю Николаевичу Белозерову также объявлен выговор за некачественную подготовку детских оздоровительных лагерей к летнему сезону, - сказал Дмитрий Овсянников.

Напомним, сроки сдачи ул. Симонка неоднократно переносились, аналогичная ситуация возникла и на ул. Богдана Хмельницкого в Балаклаве и Подгорной в селе Терновка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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