2019-06-03T16:24:10+03:00
Общество

В Севастополе стартовал II региональный чемпионат «Абилимпикс»

В этом году на соревнованиях для инвалидов примут участие 68 человек
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастополе торжественно открылся II региональный чемпионат «Абилимпикс» по профессиональному мастерству для инвалидов и людей и ограниченными физическими возможностями.

В этом году в соревнованиях принимают участие 68 человек, которые соревнуются в 13 номинациях.

- Хочу пожелать каждому из вас показать высокий результат в той номинации, в которой вы участвуете. В прошлом году мы впервые проводили чемпионат. В этом году участников больше, номинаций больше. Основой целью чемпионата является и популяризация рабочих профессий, и налаживание более тесного взаимодействия органов власти, работодателей в сфере трудоустройства и обеспечения условий для комфортного развития людей с ограниченными возможностями здоровья, - обратился к участникам конкурса губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Глава города пожелал всем участникам соревнований успехов и подчеркнул, что все они уже победители.

Чемпионат «Абилимпикс» продлится до 6 июня. Молодые мастера будут соревноваться на 7 площадках города. Для участников старшей категории чемпионат станет возможностью не только заявить о себе, но и трудоустроиться. Каждого участника ждет теоретический и практический этап, где они должны продемонстрировать свои навыки. Результаты работы каждого конкурсанта будут оценивать грамотные, компетентные эксперты, которые прошли специальную подготовку.

СПРАВКА «КП»

«Абилимпикс» - это международное некоммерческое движение, цель которого - развитие в России системы конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью. Система обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивирует людей с инвалидностью к получению профессионального образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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