Летний подарок туристам: Прощай, роуминг в Крыму!

Звонить в Крым теперь - дешевле! С 1 июня в России отменили внутренний роуминг, входящие стали бесплатными.

Напомним, после вхождения Крыма в состав России действовал национальный роуминг: никто из «большой четверки» операторов («Билайн», МТС, «МегаФон» и «Tele2») не стал открывать свои представительства в Крыму, опасаясь международных санкций. Все эти компании заключили роуминговые соглашения с крымскими операторами и просто использовали их сети. Правда, звонки в таком случае сильно били по кошельку клиентов.

Например, отправила мама ребенка из Москвы в Крым на три недели отдохнуть в летнем лагере. И ежевечерне вынуждена была тратить по 5-11 рублей за каждую минуту входящего звонка от сыночка. Чтобы не переплачивать, многие туристы покупали карточки местных операторов.

Аналогичная проблема была у крымчан, приезжающих на материк: поболтаешь с родными - выкладывай кругленькую сумму.

Федеральная антимонопольная служба не раз выписывала штрафы и предписания материковой «четверке», заявляя о том, что взимание платы за роуминг экономически необоснованно. Но только пять лет спустя ситуация действительно изменилась: вступил в силу новый федеральный закон «О связи».

ВХОДЯЩИЕ - БЕСПЛАТНО

- С 31 мая для абонентов, путешествующих в Севастополь и Крым, входящие звонки стали бесплатными. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не изменяются, - рапортуют сайты операторов «большой четверки».

- В Крыму уже начал действовать закон «О связи», изменения вступили в силу, это отмена роуминга. То есть все крымчане, которые будут пользоваться услугами мобильной связи на материке, не будут платить за входящие звонки. Это касается и гостей, туристов, которые приезжают в Крым. Они будут платить по тем тарифам, которые были в их домашнем регионе, - сообщил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Сергей Зырянов.

Теперь россияне должны чувствовать себя как дома на территории всей страны.

«ИНТЕРНЕТ НЕ РАБОТАЕТ!»

В теории все хорошо, а вот на практике не совсем гладко. Некоторые пользователи жалуются, что их заставляют подключать дополнительные услуги.

- Роуминг, я так понимаю, не отменен. Я звонил оператору МТС - сказали, что входящие без услуги «домашний пакет Россия+» - 2 рубля минута, - говорит Эрик Гапоненко из Евпатории.

- Знак роуминга на телефоне как висел, так и есть. Если выставить в настройках «не использовать интернет в роуминге», то интернет не работает, - возмущается крымчанин Андрей Бурлай.

В свою очередь директор крупнейшего в Крыму оператора связи «К-Телеком» Владимир Зайцев заверил, что к отмене роуминга на полуострове подготовились:

- У нас есть договоры со всеми операторами связи, с сим-картами которых абоненты приезжают сюда. Соглашения заключены как с крупными, так и с мелкими операторами, которые работают на территории одного или нескольких субъектов РФ.

- Прозвонила брату, спросила. Раньше были на материковой симке МТС исходящие бесплатно, а входящие платно. С 1 июня и входящие бесплатно - проверено. Брат сейчас в Крыму, - подтвердила интернет-пользователь Юлия Дегтярева.