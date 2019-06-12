"Системная антироссийская политика": В Крыму прокомментировали очередное продление санкций Евросоюза

Евросоюз все никак не успокоится со своими санкциями. Подготовительный комитет постпредов стран ЕС согласовал продление "крымского пакета" ограничительных мер. Теперь его отправили на окончательное утверждение в Совет ЕС. В Крыму назвали это решение "системной антироссийской политикой".

- Очередное продление санкций не вызывает уже особо никакого интереса и не является неожиданностью. Это стало системной антироссийской политикой на протяжении последних лет, - заявил КП-Крым депутат Государственного совета РК Владислав Ганжара. - Но мне кажется, что с каждым годом это решение принимается все сложнее.

Крымский депутат подчеркнул, что в Европе за последние пять лет значительно изменилось общественное мнение по поводу Крыма.

- В апреле, насколько я помню, старейшая французская социологическая компания провела опрос по поводу того, как сегодня в европейском сознании воспринимается образ Крыма. В мае обнародовали результаты. И более трети жителей Великобритании, Германии, Франции сегодня считают Крым неотъемлемой частью России. И даже четверть американцев (хоть США ведут самую жесткую информационную политику) придерживаются того же мнения, - отметил Ганжара.

Член крымского парламента отметил, что за последнее время в Евросоюзе изменила политический ландшафт.

- На последних выборах в Европарламент прошло огромное количество представителей политических сил, которые имеют другой взгляд на взаимоотношения своих стран и ЕС с Россией. Они неоднократно прямо заявляли об отмене антироссийских санкций, - напомнил Владислав Ганжара.

По его мнению, Евросоюз не принимает решения самостоятельно.

- ЕС не обладает внешнеполитической субъектностью. Мне кажется что если бы Соединенные штаты Америки сегодня отменили антироссийские санкции и признали Крым частью РФ, то, безусловно, через несколько часов это бы сделал и Евросоюз. Там нет собственной позиции, а если она появляется, то мы знаем, какое серьезное сопротивление она находит, - отметил депутат.

Владислав Ганжара считает, что за последние пять лет Крым одержал на международной арене множество имиджевых побед, и многие в Европе хоть и не де-юре, но де-факто признают российский статус полуострова.

- Процесс, по крайней мере, неофициального признания Крыма, понимания Крыма как части России все больше и больше нарастает внутри ЕС. В Европе постоянно забывают о том, что Крым - это не просто территория, которая имеет принадлежность. Крым - это люди, которые сделали свой выбор. У нас установлены контакты с европейскими коллегами, которые позволяют позицию крымчан доносить (до Европы, - ред.), и противопоставить нашему решению и волеизъявлению никто в Европе никогда ничего не сможет, - заключил депутат.

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