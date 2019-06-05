2019-06-05T10:48:09+03:00
Общество

В СевГУ прошло заседание Наблюдательного совета

Члены совета обговорили достижения вуза в 2018 году и озвучили планы на будущее
Степан ОСТИНОВ
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Фото: пресс-служба правительства СевастополяФото: пресс-служба правительства Севастополя
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В Севастопольском государственном университете прошло заседание Наблюдательного совета под председательством губернатора города Дмитрия Овсянникова.

На заседании рассматривались результаты деятельности вуза за 2018 год.

- Тенденция развития университета положительная. Высшее учебное заведение двигается к намеченным целям, растет количество абитуриентов и программ обучения, - сообщил губернатор Севастополя.

Члены совета также обговорили возможность создания малых предприятий в сфере технологий с привлечением научных кадров университета.

Как отметил глава города, правительство Севастополя ходатайствует о включении ряда дополнительных объектов университета в ФЦП.

- Город участвует в судьбе вуза не только путем участия в Наблюдательном совете. К примеру, в настоящий момент на базе СевГУ проходит стратегическая сессия, основная задача которой – выработка решений для создания научно-образовательного центра. Благодаря этому вуз сможет стать центром притяжения не только для молодежи Севастополя и Крыма, но и страны в целом, - отметил Дмитрий Овсянников.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил к 2024 году создать 15 НОЦ мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации с предприятиями реального сектора экономики.

По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева, несмотря на динамичное развитие, для вхождения СевГУ в первую сотню вузов страны еще предстоит работать.

- Для нас факт роста, безусловно, является положительным, но мы можем расти быстрее. Это своеобразный стимул – активнее достигать более высоких результатов в Национальном рейтинге и как следствие выполнить главную задачу – войти в первую сотню вузов страны», подчеркнул Владимир Нечаев.

В университете сегодня обучается более 10,5 тыс студентов. Вузом активно внедряются востребованные в регионе специальности: архитекторов и специалистов по морскому праву, открыта магистратура по подводной робототехнике, планируется готовить виноделов и виноградарей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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